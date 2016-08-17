احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات بینالمللی اوپن ابنسینا اظهار داشت: سوم تا نهم شهریورماه، استان همدان میزبان مسابقات بینالمللی اوپن ابنسینا است که این مسابقات با حمایتهای استانداری همدان برگزار میشود.
وی افزود: سال گذشته ۶ کشور در این مسابقات شرکت کردند که با رایزنیها و تلاشهای انجامگرفته تعداد این کشورها در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد و شاهد مسابقات بینالمللی باشکوهی در همدان خواهیم بود.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به استقبال از این مسابقات گفت: تاکنون تعداد زیادی بازیکن خارجی در مسابقات شطرنج اپن ابنسینا ثبتنام کردهاند.
بابایی عنوان کرد: شطرنجبازانی از کشورهای ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، تاجیکستان، عراق، روسیه، هلند، لتونی، قزاقستان، آمریکا و اوکراین در مسابقات ثبتنام کردهاند و سوپر استاد بزرگ شطرنج شیروف نیز در مسابقات اپن ابن سینا حضور خواهد داشت.
وی با اشاره به حضور شطرنجبازان بزرگ در این مسابقات، بیان کرد: الکسی دمتریویچ شیروف استاد بزرگ و نویسنده شطرنج لتونیائی الاصل اهل اسپانیا باسابقه نایبقهرمانی زیر ۲۰ سال جهان و قهرمانی زیر ۱۶ سال جهان، سرگئی تیویاکوف استاد بزرگ و سرشناس شطرنج کشور هلند و استاد بزرگ ویتالی سیووک از اوکراین و کیانا عرب استاد بزرگ شطرنج آمریکا از شطرنجبازان مطرح این رقابتها هستند.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: از کشورمان نیز تاکنون شطرنجبازان مطرحی نظیر احسان قائممقامی، شاهین مهندسی و همایون توفیقی برای شرکت در مسابقات ثبتنام کرده اند.
بابایی بابیان اینکه حضور قهرمانان جهان و استادان بزرگ شطرنج بینالمللی نشان از بالا بودن سطح کیفی این رقابتها است، گفت: تنها دغدغه هیئت شطرنج استان همدان تأمین جوایز نقدی این رقابتها است که امیدوارم مسئولان اهتمام لازم را در اختصاص بودجه موردنیاز داشته باشند.
وی یادآور شد: سال گذشته ۱۳ شطرنجباز خارجی از ۶ کشور دنیا در این رقابتها حضور یافتند و اولگ کورنیف از اسپانیا قهرمان دوره گذشته این رقابتها بود.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان بابیان اینکه باید مسئولان استان برای برگزاری این مسابقات پایکار باشند، گفت: آییننامه این مسابقات اعلامشده و این مسابقات از سوم تا نهم شهریورماه در همدان برگزار خواهد شد.
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