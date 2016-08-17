به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قائمی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سامان دهی و بهسازی اورژانس های بیمارستانی استان یکی از اولویت های نخست کاری دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) تا حد زیادی پاسخگوی نیاز مردم است، بیان کرد: مشکل عمده ما در بیمارستان ولیعصر به عنوان تنها بیمارستان آموزشی - درمانی استان بود که بیماران زیادی از شهرستان های استان به آن مراجعه می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه این اورژانس باید در بسیاری زمینه های تخصصی و فوق تخصصی پاسخگوی مردم باشد، عنوان داشت: اما در واقعیت اورژانس در شان مردم، پرستار، پزشک و هیچ کس نبود و هیچ کس امنیت فکری در آن نداشت به همین دلیل کار بهسازی و نوسازی آن با ریسک بالا آغاز شد.

اورژانس بیمارستان ولی عصر بیرجند جزء ۵ اورژانس برتر کشور

قائمی با اشاره به اینکه به دلایلی اورژانس ولی عصر بیرجند در لیست سامان دهی اورژانس های کشور قرار نگرفته بود، بیان داشت: با پیگیری های انجام شده این پروژه در لیست قرار گرفت و بودجه ای اضافه بر بودجه های سرانه دانشگاه به آن تعلق گرفت.

وی اضافه کرد: البته قرار گرفتن پروژه اورژانس ولی عصر در لیست سامان دهی اورژانس های کشور با دو شرط همراه بود اول اینکه این پروژه سه تا چهار ماه به اتمام برسد و دوم اینکه بودجه تنها بهسازی و توسعه همین اورژانس بود.

قائمی از بهره برداری پروژه اورژانس ولی عصر در هفته آینده خبر داد و گفت: این پروژه ظرف سه ماه به اتمام رسید که مردم در این زمینه همکاری زیادی داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: با وجود امکانات و تجهیزات دیده شده در این پروژه اورژانس بیمارستان ولی عصر بیرجند یکی از پنج اورژانس های برتر کشور خواهد بود و حتی از دانشگاه های سایر استان ها بازدیدی از آن خواهند داشت تا از آن الگو بگیرند.

پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه بهسازی و توسعه اورژانس بیمارستان قاین

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این جلسه گفت: اعتبارات ساخت و تجهیز این اورژانس تنها از محل اعتبارات وزارتخانه بوده و هیچ مبلغی از بودجه استان به آن اختصاص داده نشده است.

دهقانی از پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه بهسازی و توسعه اورژانس بیمارستان قاین خبر داد و گفت: برای بهره برداری از این پروژه به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون اعتبار دیگر نیاز است.

وی با اشاره به پیشرفت ۲۵ درصدی پروژه اورژانس فردوس، بیان کرد: پروژه توسعه و بهسازی اورژانس های نهبندان و بشرویه نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد پیشرفت دارند.