به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام کاظم بهرامی در جلسه بیست و ششم مردادماه هیات عمومی دیوان گفت: آنها توانستند با مجاهدت سال‌های دشوار اسارت را تحمل و زیر شکنجه و آزار و اذیت صدام و رژیم بعث مقاومت کنند.

وی افزود: سالروز ورود آزادگان عزیز به کشورمان را به همه امت اسلامی و غیرمسلمانان کشورمان که در دفاع مقدس حضور و مشارکت داشتند، تبریک می‌گوییم و امیدواریم همه ما بتوانیم قدردان این ایثار و جوانمردی ایشان باشیم.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تحرکات اخیر استکبار در عرصه جهانی برای برجسته کردن دشمنان جمهوری اسلامی بویژه منافقین اظهار داشت: حمایت از این گروه تروریستی به نحوی است که برای آنها در یکی از کشوهای اروپایی همایش برگزار کردند و با دعوت از حامیان غربی و عربی تروریستم بین‌الملل در حمایت از ایشان، داد سخن سر دادند.

حجت‌الاسلام بهرامی اظهار داشت: منافقین کوردل همان کسانی بودند که ۱۷ هزار نفر از فرزندان این کشور را ترور کردند و پس از آن در زمان جنگ به دامن صدام پناه بردند و در جبهه دشمن علیه کشور و ملتمان جنگیدند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی در همراهی با استکبار در داخل با انتشار فایلی صوتی دانسته یا نادانسته علم همکاری با آنان را برافراشتند که این به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، ما جنایات منافقین و همدستانشان را محکوم می‌کنیم و ان شاء الله خداوند توفیق بدهد که بتوانیم از آرمان‌های امام خمینی(ره) دفاع کنیم و قدردان راه شهدا و آزادگان باشیم.