علی شیاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد صریح به عملکرد برخی اعضای شورای شهر تبریز اظهار داشت: برخی اعضا اگر به فکر شهرت‌طلبی و جمع‌آوری رأی نیستند، به‌جای کمک به هیئت امنای برخی از مراکز این مبالغ را در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی قرار دهند که شناخت بهتری در این خصوص دارد.

وی در ادامه خاطرنشان شد: اگر اعضا در پی شهرت‌طلبی نیستند، می‌توانستند از سازمان ورزش و جوانان دستگیری می‌کردند تا اکنون صاحب ورزشکاران بنام بودیم نه اینکه کمک‌های بی‌برنامه و غیرمنطقی را در اختیار هیئت های ورزشی و برخی ورزشکاران قرار دهند که نتیجه‌ای نیز نداشته است.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر تبریز به مصوبه عجیب این مجموعه در مورد کمک به ساخت مسجدی در محدوده کم‌جمعیت، پولدار و خارج شهر تبریز که از جمله محله های عیان نشین شهر با هزینه ۱۰ میلیارد ریالی اشاره و تصریح کرد: این اقدام غیرضروری و پرهزینه در چنین محل کم‌جمعیت در حالی صورت می‌گیرد که هم‌اکنون شورا و شهرداری یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بدهی معوق به مردم‌دارند.

وی بابیان این‌که برخی افراد در شورا و شهرداری بجای پرداخت بدهی‌های خود و حق‌الناس مردم به دنبال کارهای تبلیغی و شهرت‌طلبی هستند و به بهانه‌های مختلف از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند، افزود: باید به این افراد بگوییم اگر به فکر توانمندسازی دینی نسل جوان هستید، تلاش کنید با کمک به مجموعه تبلیغات اسلامی دست‌کم ۵۰ مسجد در شهر شبانه‌روزی شوند که برای بحث گردشگری کشورهای مسلمان خوب و قابل درک است.

شیاری به هبه ۵۰۰ میلیون ریالی اخیر شورای شهر به یکی از کارمندان شهرداری تبریز برای درمان همسر خود در ترکیه اشاره کرد و گفت: در مقابل چنین اقداماتی باید از این عزیزان پرسید که آیا در کشور پزشک حاذقی برای درمان چنین افرادی نداریم و باید کارمند شهرداری با هبه میلیونی برای مداوای همسر خود به مسافرت ترکیه رهسپار شود درحالی‌که همه دنیابه توانمندی پزشکان ایرانی اذعان دارند.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در پایان گفت: دردناک‌تر از این موضوع، پاسخ واضح به این سؤال است که اگر چنین موردی برای فردی عادی از مردم تبریز نیز پیش آید، برخورد و تصمیم اعضای شورای شهر به‌اندازه همان تصمیمی که در مورد این کارمند شهرداری اتخاذ کرده‌اند، سخاوتمندانه و با گشاده‌دستی خواهد بود.