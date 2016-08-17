به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با اعلام این که ناوگان شرکت واحد، فصل جدیدی از فعالیت های خود را با اجرای روش جدیدی تحت عنوان روش پیمایش شمار (per-kilometer) بر اساس میزان مسافتی که هر دستگاه اتوبوس می پیماید آغاز کرده ، گفت: در این روش جدید، برای به کارگیری ظرفیت و امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ناوگان اتوبوسرانی، خرید اتوبوس و بهره برداری از اتوبوس های خریداری شده توسط این بخش انجام می شود اما سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد اتوبوسرانی توسط شرکت واحد صورت می پذیرد و در واقع خدمات بخش خصوصی به وسیله مدیریت شهری خریداری می شود.

وی افزود: انتظار می رود با اجرای روش جدید پیمایش که به تدریج جایگزین روش قدیمی مسافر شمار (per-passenger) بر اساس تعداد مسافر هر دستگاه اتوبوس می شود، از طریق افزایش بهره وری، ایجاد نظم و انضباط، حرکت اتوبوس بر اساس برنامه زمان بندی و توقف اتوبوس در همه ایستگاه ها، شاهد رضایت مندی مسافران باشیم.

معاون شهردار تهران با تأکید بر لزوم خروج ۱۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده از جمله ۶۳۰۰ دستگاه تاکسی پیکان بسیار فرسوده از ناوگان تاکسیرانی تهران تا آخر امسال، اعلام کرد: در صدد هستیم تا دو هزار دستگاه مینی بوس بسیار فرسوده از جمله مینی بوس های فیات که با موتور تراکتور کار می کنند را نیز تا پایان سال جاری از چرخه حمل و نقل شهری خارج کنیم.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که مُدهای جدید حمل و نقلی در تهران به موازات توسعه این کلان شهر باید توسعه پیدا کند و «ال آر تی» به عنوان وسیله ای دوستدار محیط زیست، یکی از مُدهایی است که اجرای آن در محدوده مرکزی تهران در دست مطالعه است، اظهار کرد: موضوع کمبود پارکینگ و فضای پارک، یکی از مشکلات مهم تهران در حوزه حمل و نقل است.

حسینی با بیان این که امکان استفاده از کارت بلیت در تاکسی را در دست مطالعه داریم تا با اجرای آن ارتباط مالی بین راننده تاکسی و مسافران حذف شود، تصریح کرد: این اقدام در امتداد طرح انضباط ترافیکی، می تواند در کاهش مسائل و مشکلات ناشی از رابطه مستقیم پولی بین تاکسیران و مسافران تاکسی کمک کند.

وی در پایان با تأکید بر این که آموزش ترافیک نیاز به تکرار دارد و موضوعاتی مانند لزوم حرکت بین خطوط باید به صورت مستمر به رانندگان آموزش داده شود، خاطرنشان کرد: باید این فرهنگ را جا بیندازیم که هیچ راننده ای مرتکب تخلف نشود و اگر به هر علت قانون را زیر پا گذاشت، مطمئن باشد بر اساس قانون و متناسب با تخلفی که مرتکب شده، جریمه می شود.