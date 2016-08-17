به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در رابطه با اهمیت و رسیدگی به پیشکسوتان صحبت‌هایی را با سرپرست باشگاه استقلال انجام داده و راهکاری برای حل مشکلات ارائه کرده است.

گودرزی که عصر سه شنبه به عیادت علی جباری پیشکسوت باشگاه استقلال رفته بود، در این رابطه گفت: با افتخاری سرپرست باشگاه استقلال هم صحبت کردم که به پیشکسوتان باشگاه توجه بیشتری شود. پیشکسوتان چشم و چراغ ما هستند. ان شاءالله هم آن ها را دور هم جمع و همفکری می کنند تا تیم استقلال از این بحران خارج شود. باید حواشی کم شود و اجازه دهند تیم در فضای آرامتری کار خود را انجام دهد.