به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت ترافیکی در محورهای برون شهری نشان میدهد که تهران- پاکدشت، آزادراه تهران- کرج (عوارضی قدیم)، ساری- قائمشهر، پلور - گزنک، گزنک -پلور، کرج - مرزن آباد، آزادراه تهران - کرج پل کلاک، کرج - چالوس مقطع پورکان، آزادراه کرج - قزوین (گلشهر)، آزادراه کرج - قزوین (ترمینال کلانتری)، آزادراه کرج - تهران پل کلاک، چالوس - کرج مقطع پورکان، آزادراه قزوین - کرج (گلشهر) با ترافیک نیمه سنگین و آزادراه قزوین - کرج (ترمینال کلانتری) و نظرآباد - اشتهارد با ترافیک سنگین روبرو است.
در شبانهروز گذشته، کل تردد ثبت شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۴۱ دستگاه ترددشمار فعال در محورهای برونشهری، نسبت به روز قبل ۱.۱ درصد افزایش را نشان میدهد؛ در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راهها ۱۷ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع میتوانند ساعات مناسبتری را برای سفر انتخاب کنند.
پرترددترین جادههای کشور در ۲۴ ساعت گذشته
آزادراه کرج-تهران، آزادراه کرج-قزوین، آزادراه تهران-کرج، آزادراه قزوین-کرج، آزادراه تهران-قم، آزادراه قم-تهران، آزادراه ساوه-تهران، آزادراه تهران-ساوه، مسیر پاکدشت-تهران و تهران-پاکدشت، محور تهران-شهریار، محور قم-اراک، محور زنجان-قزوین و محور تهران-جاجرود و جاجرود-تهران در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین ترافیک را داشتهاند.
محدودیت ترافیکی جادههای منتهی به شمال از روز چهارشنبه ۲۷ مرداد تا شنبه ۳۰ مرداد
تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۵/۲۷ الی ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۳۰ از محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و محورتهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع است؛ تردد موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
در محور کندوان تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۵/۰۵/۲۹ الی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۳۰ از کرج به سمت مرزنآباد ممنوع است، با اعلام مأموران پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۵/۰۵/۲۹ الی ساعت ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۳۰ از ۱۵ کیلومتری جنوب مرزنآباد (محدوده دزدبن به سمت کرج یکطرفه خواهد بود.
در محور کندوان تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است. در محور هراز تردد تریلرها کماکان ممنوع است، همچنین تردد کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری ممنوع است. در محور فیروزکوه تردد تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه و جمعه هفته جاری از تهران به قائم شهر و بالعکس، ممنوع است.
ممنوعیت تردد به دلیل شرایط فیزیکی راه
محور رودان-بندرعباس (مسیر رفت) واقع در استان هرمزگان از مورخ ۱۲ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل ریزش کوه مسیر مسدود و هدایت بار ترافیکی از مسیر برگشت به صورت دو طرفه امکانپذیر است. محور سی سخت - بیده واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد از مورخ ۲۵ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی با توجه به کوهستانی و برفگیر بودن و نبود ایمنی کافی مسیر مسدود اعلام میشود.
کمربندی دهلران-اندیمشک واقع در استان ایلام از روز ۲۶ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران و آبگرفتگی مسدود و تردد از مسیر جایگزین داخل شهر دهلران انجام میشود. محور رامیان-اولنگ شاهرود واقع در استانهای گلستان و سمنان از مورخ ۲۹ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران و آب گرفتگی مسدود است.
ممنوعیت تردد به تفکیک یا اولویت وسایل نقلیه
آزادراه تهران - کرج - قزوین در باند شمالی مسیر شرق به غرب محدوده پل فردیس مقطع واقع در استان البرز از مورخ ۳۰ مرداد ۹۵ لغایت ۹ شهریور ۹۵ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه از ساعت ۲۴:۰۰ الی ۰۵:۰۰ بامداد روز بعد به دلیل اجرای عملیات تخریب پل قدیم فردیس، باند شمالی مسدود بوده و هدایت بار ترافیکی آن به بلوار شهید چمران کرج و رمپ راستگرد شهیدسلطانی به سمت قزوین انجام میشود.
در محور کرج – چالوس از مورخ ۱۲ مرداد لغایت ۳۰ آذر ۹۵ روزهای یکشنبه تا سهشنبه هرهفته از ساعت ۸ الی ۱۷ به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه و نیز غیر از تاریخهای ۲۰ شهریورماه الی ۴ مهرماه به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۲۰ الی ۹۰ تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت احتیاط انجام میشود.
محور فیروزکوه از مورخ ۲۳ خرداد لغایت ۱۷ شهریور ۹۵ روزهای شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰ به غیر از ایام تعطیلات رسمی به دلیل اجرای عملیات لکهگیری و روکش آسفالت، حد فاصل پل شلمبه تا پل دلیچاهی، از کیلومتر ۰ الی ۴۴ تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام میشود.
محور دماوند ـ فیروزکوه واقع در استان تهران از مورخ ۱۷ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۵ روزهای یکشنبه و دوشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای سهشنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حفاظتی پلیمری حد فاصل جابان تا هنرستان کشاورزی آئینه ورزان، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت احتیاط انجام میشود.
در محور هراز از مورخ ۲۳ خرداد تا ۱۷ شهریور ۹۵ روزهای شنبه تا سهشنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰ به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات لکهگیری و روکش آسفالت، حد فاصل گالری امامزاده هاشم تا رودهن، از کیلومتر ۰ الی ۲۰ تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت احتیاط انجام میشود.
در آزادراه کرج-قزوین از مورخ ۶ تیر تا ۲۰ شهریور ۹۵ روزهای شنبه تا سهشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۶ و روز چهار شنبه تا ساعت ۱۲ به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ میانی (نصب جداکننده)، حدفاصل کیلومتر ۶۳ تا ۷۲ تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام میشود.
در محور کرج - چالوس (کندوان) از روز ۲۶ تیر تا ۲۰ شهریور ۹۵ روزهای شنبه تا سهشنبه از ساعت ۸ تا ۱۷ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات لکهگیری و روکش آسفالت حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیرکبیر کیلومتر ۰ الی ۷۲ تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام میشود.
مسافران میتوانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راهها و خلاصه آخرین وضعیت جادهها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا با شمارههای ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ تماس بگیرند.
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