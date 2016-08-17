برادرزاده سرکرده سابق گروه تروریستی فتح الاسلام در لبنان تسلیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار لبنان، ۲ عضو گروه های تروریستی که تحت پیگرد نیروهای امنیتی لبنان بودند، خود را تحویل مقامات امنیتی دادند.

بر اساس این گزارش «طارق الشهابی» برادرزاده «اسامه الشهابی» مسئول گروه تروریستی جبهه النصره که به جیش الفتح تغییر نام داده، خود را تسلیم نیروهای امنیتی لبنان در اردوگاه عین الحلوه کرد.

همچنین «غالب حجیر» یکی دیگر از عناصر تروریستی تسلیم نیروهای اطلاعاتی ارتش لبنان در جنوب این کشور و در اردوگاه نظامی محمد زغیب در صیدا شد.

طارق الهاشمی برادرزاده اسامه الشهابی سرکرده پیشین فتح الاسلام مظنون به ارتباط با گروههای تروریستی در لبنان است.



گفتنی است اسامه الشهابی پیش از این سرکرده گروهک تروریستی فتح الاسلام بوده است. گروه فتح الاسلام شاخه گروه تروریستی القاعده در لبنان به شمار می‌رود.