به گزارش خبرنگار مهر، سعید مازندرانی ظهر چهارشنبه در سومین جلسه کارگروه اشتغال استان اظهار کرد: هم‌اکنون دغدغه تمام مسئولان گلستان و نمایندگان مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی، بیکاری است.

وی یادآور شد: در دیدار هفته گذشته مجمع نمایندگان گلستان استاندار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر حل معضل بیکاری گلستان تأکید شد.

وی افزود: هم‌اکنون نرخ بیکاری گلستان بالاست و حل آن نیاز به عزم ملی دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با تأکید بر اینکه ایجاد اشتغال نیازمند همگرایی است، ادامه داد: طرح تکاپو طرح جدیدی نیست و با تکیه‌بر واقعیت‌های موجود به‌عنوان طرح رونق و پیشران برای فعال کردن ظرفیت‌های خالی اشتغال در استان اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند کمک دستگاه‌ها، مردم و مسئولان است، اضافه کرد: گلستان در حوزه شیلات، طیور، گردشگری و it ظرفیت‌های بسیاری برای اجرای طرح تکاپو دارد.

مازندرانی تصریح کرد: در مرحله نخست ایجاد چهار هزار و ۵۰۰ شغل جدید در حوزه گردشگری گلستان هدف‌گذاری شده است تا با کمک این طرح بتوانیم بخشی از معضل بیکاری گلستان را حل کنیم.