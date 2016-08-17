به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار برگشت سوپرجام باشگاه‌های اسپانیا را تیم های بارسلونا و سویا بامداد امروز در ورزشگاه نوکمپ برگزار کردند که طی آن تیم بارسلونا با حساب ۳ بر صفر از سد حریف خود گذشت.

در این بازی آردا توران (۱۰ و ۴۷) و لیونل مسی (۵۶) برای آبی اناری‌ها گلزنی کردند. در دقیقه این بازی تیم سویا صاحب یک ضربه پنالتی شد که ایبورا آن را از دست داد.

مصدومیت خاویر ماسکرانو در اواخر بازی از دیگر اتفاقات این مسابقه بود که باعث شد از زمین بیرون برود و بارسلونا که فرصت تعویض نداشت ۱۰ دقیقه پایانی را با یک یار کمتر ادامه داد.

تیم بارسلونا که در دیدار رفت نیز ۲ بر صفر برنده شده بود در مجموع ۵ بر صفر پیروز شد و این جام را به کلکسیون افتخارات خود اضافه کرد.