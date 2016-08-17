به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم رضا جهادی ارسی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان امنیت کشور را مدیون قانون‌مداری نیروهای مسلح و نظامی دانست و اظهار داشت: این در حالی است که دشمنان سعی در ایجاد ناپایداری در نیروهای مسلح دارد.

وی با اشاره به اینکه با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه وقوع جرم در نیروهای مسلح به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که توسعه پایدار در نیروهای مسلح در سایه قانون مداری به وجود می‌آید.

ارشاد نظامی آجا در استان‌های اصفهان، یزد و چهار محال و بختیاری اضافه کرد: حفظ کرامت انسانی و قانون‌مداری از جمله از موضوعات مورد توجه سازمان قضایی مسلح بوده که بارها به نیروهای مسلح گوشزد شده است.

وی در ادامه ضمن قدردانی از فعالیت‌های ابراهیم مهرانفر، رئیس سابق سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان نیز گفت: وی حفظ کرامت انسانی در سایه اجرای درست قانون را در دستور کار داشته و با تلاش‌های وی در حال حاضر زندان نظامیان استان اصفهان به دانشگاه تبدیل شده است.

گفتنی است، در این جلسه ابراهیم مهرانفر، رئیس سابق سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان تودیع و مهدی تشکری به عنوان رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان معرفی شدند.