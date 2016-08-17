به گزارش خبرنگار مهر، حمید امینی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست بانوان سرمایه‌گذار و کارآفرین در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: گردشگری حتی در شرایط کمتر مناسب اقتصادی نیز از رونق خوبی در اصفهان برخوردار بوده است و بر این اساس کمتر گردشگری است که پس از ورود به ایران از استان اصفهان و شهر زیبای اصفهان بازدید نکند.

وی با بیان اینکه با این توصیف گردشگری یکی از محورهای اصلی توسعه در استان اصفهان قرار گرفته است، افزود: بیشتر طرح‌های گردشگری استان اصفهان که سرمایه‌گذاران به آنها توجه داشته‌اند در حوزه‌های خرد و متوسط است که زودتر نیز به نتیجه می‌رسد و رغبتی برای سرمایه‌گذاری در زمینه کارهای بزرگ‌تر ایجاد خواهد کرد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان تأکید کرد: هدف اصلی ما از برگزاری چنین نشست‌هایی تبادل نظر و ارائه تجربیات بانوان کار آفرین در حوزه گردشگری است و از تمامی بانوان کار آفرین در این حوزه نیز دعوت می‌کنیم تا با حضور خود به ما در گسترش همه جانبه صنعت گردشگری در استان اصفهان کمک کنند.

وی ادامه داد: حضور بانوان نقش مهمی در توسعه گردشگری هر کشوری خواهد بود و بر این اساس امیدواریم بانوان کشور ما نیز مقتدرانه در حوزه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری وارد شوند.

تاثیر معرفی مناطق بوم گردی در توسعه گردشگری

همچنین در این نشست جمعی از بانوان فعال در عرصه گردشگری به بیان نظرات خود پرداختند.

ریما رستمی رئیس هیئت مدیره انجمن راهنمایان گردشگری استان هرمزگان اظهار داشت: شناسایی جاذبه‌های هر استان از جمله صنایع‌دستی و معرفی مناطق بوم گردی از طریق راهنمایان بوم از جمله عواملی است که در توسعه گردشگری بسیار موثر است.

وی افزود: انجمن بانوان حامی توسعه صنعت گردشگری درصدد ایجاد همدلی برای شناسایی فعالیت‌های بانوان در این عرصه است تا بتوانیم با همیاری و همدلی از حقوق خود در این راستا دفاع کنیم.

رستمی راهنمایان گردشگری را سفیران فرهنگی هر کشور توصیف کرد و بیان داشت: برای معرفی صنایع و جاذبه‌های گردشگری اگر شعار «بومی رشد کنیم، ایرانی بیندیشیم و جهانی فکر کنیم» را سرلوحه کار خود قرار دهیم شاهد پیشرفت بسیار در حوزه گردشگری کشورمان خواهیم بود.

اساس گردشگری بر تمایز و تفاوت بنیان شده است

همچنین دلیری عضو انجمن بانوان حامی توسعه صنعت گردشگری از خراسان با بیان اینکه پروژه گردشگری در حوزه سلامت به مساحت ۱۴ هکتار را در مجاورت طرقبه در دست اقدام دارد، اظهار داشت: اساس گردشگری بر تمایز و تفاوت بنیان شده است.

وی ادامه داد: داشتن دانش و تخصص در هر حوزه گردشگری، استفاده از تجربیات افراد موفق در داخل و خارج از کشور برای پیشرفت در این حوزه ضرورت دارد.

عضو انجمن بانوان حامی توسعه صنعت گردشگری از خراسان گفت: اهمیت به بحث محیط زیست جزو لاینفک گردشگری و موجب ارتقای این صنعت است.