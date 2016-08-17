امحای سه تن کالای قاچاق در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه بیش از سه تن انواع کالاهHی قاچاق که شامل مواد غذایی، میوه (انبه، گریپ فروت، پرتقال و لیمو)، شکلات ، چای و مواد انرژی زا و نیروزا و داروهای قاچاق بود، امحاء شد.

تمامی این کالاها ، وارداتی و قاچاق بوده و ارزش ریالی آنها حدود ۶۰ میلیون تومان برآورد شده است که پس از مراحل قانونی در مشهد امحاء شد.

گفتنی است از ابتدای امسال تا نیمه مردادماه بر اساس آمار نیروی انتظامی ۵۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کالای قاچاق در استان خراسان رضوی کشف شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۹۵ درصد رشد داشته است.