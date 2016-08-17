قزوین ظرفیت های خوبی در بخش گردشگری بین المللی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهام تومانیان روز چهارشنبه در دیدار با استاندار قزوین گفت: روابط تاریخی و سیاسی کشور ایران و ارمنستان دیرین است و امروز فرصت مناسبی برای توسعه مناسبات اقتصادی هم فراهم شده که باید با عزم جدی در این مسیر گام برداریم.

سفیر ارمنستان در ایران بیان کرد: ایران ظرفیت های بسیار خوبی دارد و مای نز در استان قزوین توانمندی های خوبی دیدیم که می تواند فصل مشترک همکاری اقتصادی و تجاری باشد.

وی یادآورشد: در بخش گردشگری آمادگی داریم با شما روابط بیشتری برقرار کنیم و با حذف ویزا این امکان وجود دارد تا در این عرصه مناسبات خود را گسترش داده و از ظرفیت های یکدیگر بیشتر استفاده کنیم.

عضویت ارمنستان در اوراسیا ظرفیت خوبی برای صادرات است

تومانیان در ادامه اضافه کرد: عضویت ارمنستان در کشورهای اتحادیه اوراسیا موجب شده مرزهای مالیاتی و گمرک در این کشورها برداشته شود و ایران می تواند از این فرصت برای صادرات کالاهای خود به بازارهای دیگر کشورها استفاده کند و ما آماده همکاری در این زمینه هستیم.

استاندار قزوین به ارمنستان دعوت شد

سفیر ارمنستان دراین نشست از استاندار قزوین دعوت کرد در سفر به این کشور با توانمندی و ظرفیت های این کشور آشنا شده و برای توسعه مناسبات به صورت عملی اقدام شود.