به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم اندیشی رئیس هیات مدیره و سرپرست باشگاه پرسپولیس با علی پروین و حسین کلانی از بزرگان تاریخ فوتبال ایران امروز برگزار شد.

در این نشست درباره مسائل گوناگون باشگاه پرسپولیس و آینده آن صحبت های مختلفی مطرح شد. در ابتدای این جلسه علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه شرح حالی از وضعیت باشگاه ، اقداماتی که در حوزه های گوناگون از جمله بخش اقتصادی و مشارکت هواداران صورت گرفته است ارائه کرد. در جریان این صحبت ها جعفر کاشانی، علی پروین و حسین کلانی نقطه نظرات خود را عنوان کردند.

به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، در این نشست علاوه بر صحبت درباره شرایط تیم و ابراز امیدواری و رضایت حاضران از روندی که جریان دارد بر این نکته تاکید شد که تیم فوتبال فقط بخشی از فعالیت عظیمی است که باید صورت پذیرد، هر چند توجه عمومی بیشتر روی این موضوع معطوف است اما مباحث کلان، ایجاد بسترهای اقتصادی و فرهنگی و برنامه ریزی برای آینده سرنوشت پرسپولیس را تعیین خواهد کرد.

علی پروین و حسین علی کلانی هم با موثر توصیف کردن این طرح در خروج پرسپولیس از بلاتکلیفی ها و بحران های مالی آن هم با مشارکت هواداران بر توسعه و پیشرفت آن تاکید داشتند. این دو پیشکسوت نامدار فوتبال ایران و پرسپولیس با اشاره به اینکه پر طرفدار ترین تیم آسیا فقط نباید به بهره برداری از سرمایه بزرگ خود در ورزشگاه تکیه کند ابراز امیدواری کردند مسوولان فوتبال به این موضوع به عنوان یک فرصت نگاه کنند و با حمایت از آن و با انجام اقدامات سنجیده باعث رواج درست آن شوند. آنها همچنین از هواداران خواستند با توجه به خروج نسبی تیم محبوبشان از بحران ها و حتی گذر از خطر کسر امتیاز با تکیه بر این طرح با هوشیاری هر چه بیشتر در این پروژه مشارکت نمایند .

علی اکبر طاهری همچنین از پروین و کلانی قول گرفت بیشتر به خانه خود سر بزنند و تجارب خود را در اختیار باشگاه بگذارند.