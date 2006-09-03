تعيين تكليف كارخانه هاي پپسي و كوكا در ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در نامه مجمع مطالبه مردمي مشهد خطاب به مدير شركت نيسان شرق( خوشگوارمشهد) آمده است : چنانچه مستحضريد صهيونيسم بين الملل براي حفظ بقاء خويش به پشتوانه مالي حاميان خود اتكا دارد و با حمايت ريز و درشت ايشان دست به جنايات متعدد در سراسرجهان و علي الخصوص فلسطين و لبنان زده و مي‌زند. همچنين برخي شركتهاي بزرگ اقتصادي اينك بعنوان پيشاني تبليغي آمريكا و اسرائيل بشمار مي روند كه"مك دونالد"،"پپسي"،"كوكاكولا" ،"نستله"و... از آن جمله اند .

دربخش ديگر اين بيانيه تاكيد شده ازآنجا كه به حكم همه مراجع از جمله رهبر انقلاب مصرف اين كالاها حرام مي باشد، درشان جمهوري اسلامي كه بر اساس مباني ديني خود را حامي مظلومان سراسرگيتي مي داند؛ نيست كه شهرهاي ايران مملؤ از تبليغات اين كالاها باشد چه رسد به شهر مقدس مشهد. لذا مستدعي است نكات زير را مورد توجه قرار دهيد:



الف : بطور شفاف پاسخ دهيد آيا بابت استفاده شما از اين عناوين ودرج عنوان"اصلي" و "تحت ليسانس نيويورك" پولي به شركت اصلي آمريكايي پرداخت مي كنيد؟

ب : اگر بطور غير مستقيم مواد اوليه را تهيه مي كنيد (از نمايندگي شركت اصلي در كشورهاي ديگر) آيا اين پول نهايتا به حساب شركت اصلي واريز نمي شود؟

ج: اگر به صورت مستقيم يا غير مستقيم سودي از فروش اين نوشابه ها در ايران نصيب شركت اصلي نشود(كه اينطور نيست ) چه لزومي به استفاده از اين مارك ها وجود دارد؟

د : درحالي كه دهها نوشابه ايراني وجود دارد و برخي حتي صادراتي شده اند، وجود اين نوشابه ها هيچ ضرورتي ندارد؛ لذا ما طلاب و دانشجويان از دولت محترم تقاضا داريم سريعا پاسخ شفاف خود را نسبت به حضور اين كالاها در كشور ابراز نمايد؟

ه : براي اين تغيير نيازي به تعطيلي كارخانه نيست و تغييرعناوين، تبليغات و مواد اوليه كافي است لذا در صورتي كه اين اقدامات صورت نپذيرد بايد شاهد اقدامات جدي و گسترده ما تا وصول به هدف مطلوب باشيد.

مجمع مطالبه مردمي در پايان نامه خود تاكيد كرده است كه منتظر اعلام موضع شفاف اين شركت حداكثر تا يك هفته ديگر است.