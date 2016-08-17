خانواده های شهدای مدافع حرم نزاجا تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، آئین اختتامیه چهاردهمین دوره همایش تجلیل از کارکنان و خانواده های ممتاز نیروی زمینی ارتش صبح امروز چهارشنبه ۲۷ مرداد در مهمانسرای ثامن الائمه قرارگاه منطقه ای شمال شرق این نیرو و با حضور حجت الاسلام سید محمد علی آل هاشم، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ حیدری جانشین فرمانده نیروی زمینی آجا و جمعی از مسئولین کشوری و لشکری استان خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش طی سخنانی در این همایش به تشریح ویژگی های فرد ممتاز از دیدگاه قرآن کریم اشاره و دراین خصوص تصریح کرد: برگزیده قرآنی فردی است که به خودسازی رسیده و در جهت اصلاح خود و جامعه گام بردارد، از این رو ممتازین برای ایجاد تغییر در خود باید دارای ویژگی های خاصی باشند که عدم تأثیرپذیری از محیط و تأثیرگذاری بر آن، از جمله این ویژگی هاست.

اطاعت و شکرگزاری دومین ویژگی فرد ممتاز بود که نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره و در این باره خاطرنشان کرد: فرد نمونه همیشه به یاد پروردگار خود است و این شکرگزاری و اطلاعت، از اوصاف نخبگان و ممتازینی است که همواره خود را در محضر خدا می بینند.

وی در پایان تواضع و خشوع، حلم و خویشتنداری، اعتدال در انفاق و شب زنده داری خالصانه را در کنار علم و توانایی از مهم ترین ملاک های افراد برگزیده و ممتاز برشمرد و افزود: خداوند نیز در قرآن کریم مقام علم را در جامعه انسانی و تشکیل حکومت به عنوان نخستین زیربنا معرفی کرده است.

شایان ذکر است در پایان این همایش تعدادی از جانبازان و خانواده های شهدای مدافع حرم ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز تجلیل شدند.