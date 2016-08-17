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۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۵۱

با حضور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش؛

خانواده های شهدای مدافع حرم نزاجا تجلیل شدند

خانواده های شهدای مدافع حرم نزاجا تجلیل شدند

با حضور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران جمعی از ممتازین و خانواده های شهدای مدافع حرم نیروی زمینی ارتش تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، آئین اختتامیه چهاردهمین دوره همایش تجلیل از کارکنان و خانواده های ممتاز نیروی زمینی ارتش صبح امروز چهارشنبه ۲۷ مرداد در مهمانسرای ثامن الائمه قرارگاه منطقه ای شمال شرق این نیرو و با حضور حجت الاسلام سید محمد علی آل هاشم، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ حیدری جانشین فرمانده نیروی زمینی آجا و جمعی از مسئولین کشوری و لشکری استان خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش طی سخنانی در این همایش به تشریح ویژگی های فرد ممتاز از دیدگاه قرآن کریم اشاره و دراین خصوص تصریح کرد: برگزیده قرآنی فردی است که به خودسازی رسیده و در جهت اصلاح خود و جامعه گام بردارد، از این رو ممتازین برای ایجاد تغییر در خود باید دارای ویژگی های خاصی باشند که عدم تأثیرپذیری از محیط و تأثیرگذاری بر آن، از جمله این ویژگی هاست.

اطاعت و شکرگزاری دومین ویژگی فرد ممتاز بود که نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره و در این باره خاطرنشان کرد: فرد نمونه همیشه به یاد پروردگار خود است و این شکرگزاری و اطلاعت، از اوصاف نخبگان و ممتازینی است که همواره خود را در محضر خدا می بینند.

وی در پایان تواضع و خشوع، حلم و خویشتنداری، اعتدال در انفاق و شب زنده داری خالصانه را در کنار علم و توانایی از مهم ترین ملاک های افراد برگزیده و ممتاز برشمرد و افزود: خداوند نیز در قرآن کریم مقام علم را در جامعه انسانی و تشکیل حکومت به عنوان نخستین زیربنا معرفی کرده است.

شایان ذکر است در پایان این همایش تعدادی از جانبازان و خانواده های شهدای مدافع حرم ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز تجلیل شدند.

کد مطلب 3744382

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