تلاش باشگاه پرسپولیس برای ملاقات حضوری با «ژوزه مانوئل»

به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین و حسین کلانی ظهر امروز در باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کردند و نشستی را با علی اکبر طاهری برگزار کردند.

طاهری در این نشست ضمن خوش آمدگویی به پیشکسوتان در خصوص شرایط فعلی باشگاه، میزان درآمدزایی که در پرسپولیس در زمان مدیریت او داشته و بدهی های باشگاه با پروین و کلانی صحبت کرد.

دغدغه اصلی طاهری در این جلسه بدهی‌های سنگینی بود که باشگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت آنها شده است. طاهری در این جلسه در رابطه با پرونده مانوئل ژوزه و شکایت این مربی پرتغالی با پروین و کاشانی صحبت کرد و از موانعی که پیش روی باشگاه پرسپولیس است، صحبت کرد.

علی اکبر طاهری اعلام کرده است که باشگاه پرسپولیس به دنبال ملاقات حضوری با مانوئل ژوزه است تا بتواند از وی تخفیف بگیرد اما وکیل این مربی پرتغالی مانع این کار می‌شود و سعی دارد تا همان مبلغی که فیفا پرسپولیس را به پرداخت آن محکوم کرده را بدون هیچ تخفیفی از این باشگاه بگیرد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس همچنین از اهدافی که قصد دارد با این باشگاه به آن برسد، صحبت کرد و صحبت‌های علی پروین و حسین کلانی را نیز درباره شرایط باشگاه و پیگیری بهتر کارها در پرسپولیس شنید.

حسین کلانی ضمن تایید اخبار فوق نیز در رابطه با این جلسه با خبرنگار مهر گفت: چند وقتی بود قصد داشتیم به باشگاه پرسپولیس بیاییم. در همین راستا طی هماهنگی که با علی پروین و جعفر کاشانی داشتیم در باشگاه حاضر شدیم و همچنین دیداری تازه کردیم.

وی افزود: باشگاه پرسپولیس در حال حاضر شرایط خوبی دارد و مدیریت نیز توانسته شرایط مالی ر اداره کند. امیدواریم که پرسپولیس بتواند امسال به اهداف بزرگی که دارد، برسد.