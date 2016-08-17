گردشگری برترین حوزه برای ورود بانوان به عرصه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو فاطمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست بانوان سرمایهگذار و کارآفرین در حوزههای گردشگری و صنایعدستی که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: تأثیر مشارکت اجتماعی زنان بر فرایند توسعه در همه کشورها امری ثابت شده است.
وی افزود: یک چهارم جمعیت کشور ما را زنان خانهدار تشکیل میدهند و این گروه با عملکرد خود در منزل به یقین نقش پنهانی در اقتصاد کشور ما دارند اما این فعالیت در جایی محاسبه نمیشود.
مشاور فرهنگی مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه از کل داراییهای جهان یک درصد آن متعلق به زنان است و این نشانه شکاف جنسیتی است که نمیتوان به سادگی از آن رد شد، تاکید کرد: بدون هیچ گون تعارفی بخشی از فعالیتهای خانگی زنان ناعادلانه بر آنها تحمیل شده است بدین معنا که نقشی ثابت برای آنها تعریف شده است به شکلی که اگر فرد دیگری نیز فعالیتی در خانه انجام دهد گویی تنها در حال کمک به انجام وظایف بانوان است.
وی با بیان اینکه فارغ از این نگاه زن ایرانی این فعالیتها را تنها به دلیل عشق به خانواده انجام میدهد، بیان داشت: با وجود اینکه این عملکرد نقش پر رنگی در عملکرد اقتصادی کشور دارد و از صرف هزینههای اضافی جلوگیری میکند اما به دلیل عدم درآمدزایی برای بانوان فعالیت اقتصادی محسوب نمیشود.
قدرت، ثروت و منزلت تنها با حضور در اجتماع حاصل میشود
فاطمی با بیان اینکه سه ارزش اساسی قدرت، ثروت و منزلت به دلیل رقابتی بودن با حضور در اجتماع حاصل میشود، بیان داشت: بر این اساس زنان ما باید وارد جامعه شوند تا بتوانند به قدرت خود در عرصههای سیاسی و اجتماعی را به منصه ظهور گذاشته و در فعالیتهای اقتصادی شرکت کنند.
وی اضافه کرد: اگر شیوه فعلی فعالیت بانوان در اجتماع ادامه پیدا کند در دراز مدت تغییری در روند یک درصد درآمد کل جهان شاهد نخواهیم بود و با ای وصف حضور زنان در عرصههای اقتصادی به عنوان نیمی از مهرههای مهم جامعه ضروری است.
مشاور فرهنگی مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان توانمند سازی زنان برای حضور در بازار کار را ضروری برشمرد و گفت: آمار بانوان تحصیل کرده بدون شغل نشان میدهد که نمیتوان به استخدامهای دولتی دل سپرد بلکه باید با توانمند سازی بانوان قدرت ریسکپذیری، شجاعت حضور در بازارهای شغلی و قدرت انتخاب زمینه اقتصادی را در آنها ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: از سویی در بازاری که هر بار مشکلاتی مانند رکود، تحریم و یا غیره میتواند آن را تهدید کند باید بسترسازی برای حمایت از اشتغال بانوان توسط مسئولان و نهادهای کلان جدی گرفته شود و تعریف سازوکارهایی برای حمایتهای لازم از بانوان ضروری است.
بانوان فعال در عرصه گردشگری دیگران را برای حضور در این عرصه تشویق کنند
اخوان نسب با بیان اینکه وضعیت کارآفرینی زنان روندی رو به رشد است، ابراز داشت: یکی از حوزههایی که بستر مناسبی برای ورود زنان است سرمایهگذاری در حوزه گردشگری است که کمترین هزینه و سرمایه و ریسک پایینتری دارد.
وی با بیان اینکه بومگردی به نسبت کارهای عمرانی هنوز اشباع نشده است، گفت: اگر هر شخص در روستای خود خانه خود را مطابق استانداردهای مشخص شده بازسازی و محصولات روستای خود را ارائه کند به خوبی قادر به جذب گردشگر خواهد بود.
مشاور فرهنگی مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان تاکید کرد: نکته مهم اینکه رقابت به ارائه بهترین کار و نه ممانعت از حضور دیگران است و فعالان این عرصه باید از دیگر بانوان نیز برای حضور در این عرصه دعوت کنند.
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