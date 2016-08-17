به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌شرقی، غلامعلی راستی در جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت برگردش کالا در سطح عرضه از شهروندان خواست در اینگونه فضاها مبادرت به خرید کالاهای مورد نیاز خود ننمایند.

وی با تاکید بر همکاری همه جانبه دستگاه‌ها با پلیس فتا در خصوص افزایش نظارت بر نحوه عرضه کالا در فضای مجازی و اینترنتی افزود: تاکنون ۶۸۱ شرکت و فروشگاه اینترنتی توانسته اند نماد الکترونیکی از وزارت صنعت اخذ کنند.

راستی افزایش قدرت درک و باور مردم در خصوص استفاده نکردن از کالای قاچاق را ضروری دانست و ادامه داد: در این باره نهادهایی همچون رسانه‌ها صدا و سیما و مطبوعات و جراید نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به شوم بودن پدیده قاچاق و تاثیر مستقیم آن بر آمار تولید و اشتغال اظهار داشت: طبق اصول اقتصاد مقاومتی، بهترین و مؤثرترین تنها راه برون رفت واحدهای تولیدی از مشکلات پیش رو حمایت همه جانبه آحاد مردم از صنایع تولید داخل است.

راستی گفت: اگر می‌خواهیم فرزندان این مرز و بوم دارای ثبات شغلی باشند باید با قاچاق کالا مبارزه کنیم.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان‌شرقی عدم استقبال شهروندان از کالای قاچاق و از سوی دیگر عدم خرید و فروش این نوع کالاها توسط واحدهای صنفی را از دیگر راهبردهای مورد تاکید اقتصاد مقاومتی برای حمایت از تولید داخل عنوان کرد.