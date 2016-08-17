دستگیری ۵۵ معتاد پرخطر و توزیع کننده مواد مخدر در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان، سهراب رحیم‌زاده ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: به منظور افزایش سطح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با توزیع‌کنندگان و معتادان تابلو و خطرناک، طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی اظهارداشت:با اجرای این طرح، ماموران این فرماندهی تعداد ۴۸ نفر معتاد پرخطر و تابلو و هفت نفر خرده‌ فروش مواد مخدر را دستگیر و مقادیری انواع مواد مخدر را کشف کردند.

رحیم‌زاده در ادامه گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده و معتادان تابلو و خطرناک جهت بازپروری تحویل کمپ‌های ترک اعتیاد شهرستان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با قدردانی از تعامل و مشارکت مردمی با پلیس در راستای برخورد با متخلفان از عموم شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک بویژه در زمینه تولید و توزیع انواع مواد مخدر، مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.