به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه حضور در استان خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اکنون پنج ماه از سیل زدگی در روستاهای شعیبیه گذشته اما برخی مشکلات آن ها هنوز باقی است و ‌خسارت مربوط به گندم هم به آنها داده نشده است.

وی اضافه کرد: بحث آب شرب و فضای آموزشی را نیز بررسی کرده ایم و دستور پیگیری های لازم ارائه شده است. برخی خیابان های روستا خوب نیست از وضعیت راضی نیستیم اما صبر و متانت مردم خوزستان واقعا خوب است و آنها وفادار به نظام و انقلاب با وجود کم لطفی برخی مسئولان هستند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تصریح کرد: گزارش را به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور می دهیم و قدم های موثر برمی داریم و همچنین برای بهسازی تعدادی از روستاها کمک می کنیم.

رضوی گفت: اکنون برای هفت استان مرزی کشور با سپاه پاسداران تفاهمنامه ای امضا کرده ایم تا مشکلات مردم استان ها حل شود. مهمترین مسئله اشتغال جوانان است و متاسفانه جوانان با تحصیلات دانشگاهی بیکار هستند.

وی ادامه داد: برای خوزستان و کلا هفت استان مرزی با سپاه تفاهمنامه ای امضا کردیم تا شرکت های تعاونی تشکیل دهند و مردم را سهامدار کنند. سپاه سهم آورده مردم را به عنوان قرض چند ساله از سه برابر تا چند برابر با کارمزد صفر در اختیار آن ها قرار می دهد.

رضوی افزود: برای روستاهای غیر مرزی هم با ۶۰ درصد آورده تا ۸۰ درصد آورده، به آن ها با کارمزد سه درصد ارائه می کنیم و اینجاست که باید اراده مردم‌ هم عملی شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور عنوان کرد: اگر اشتغال مردم حل و توان اقتصادی آن ها بالا رود بسیاری از مشکلات به دست خود مردم رفع می شود. بحث مدرسه سازی، اصلاح لوله های آب شرب را از محل درآمد خود استفاده کنند.

وی بیان کرد: استاندار مشکلات استان را دنبال کرده و ‌امور مربوط به خسارت های وارده ناشی از سیل را دنبال می کند و شنبه گزارش خسارت سیل را تقدیم به جهانگیری می کنم.

رضوی در پایان گفت: برای ما توفیقی شد که امروز به خوزستان آمده و از بخش شعیبیه شوشتر بازدید کنیم و با مردم خوب و متین این بخش دیدار داشتیم. برای برخی مشکلات مردم تنها شرمندگی داریم.