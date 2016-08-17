به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست روسای کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی شهرستان های تابعه استان تهران با حضور حجت الاسلام ناصحی رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران و عیسی فرهادی فرماندار تهران و ناصر عبدی آذر رییس شورای اسلامی استان تهران صبح امروز چهارشنبه بیست و هفتم مرداد ماه برگزار شد.

حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای این نشست با اشاره به مشکلات فرهنگی و تصمیم گیری های جزیره ای در این حوزه گفت: نبود متولی فرهنگ مهمترین عامل در ابتر ماندن مسایل فرهنگی است.



وی یادآور شد: اعتیاد ، طلاق، تکدی‌گری، کودکان کار مهمترین آسیب های اجتماعی است که از مهاجرت افراد از شهرستان ها بر شهر های اطراف تهران و سپس در سطح گسترده تری در تهران وارد می شود.



ناصحی خاطر نشان کرد: از بابت است که می گوییم شهرهایی اطراف تهران در موضوع فرهنگی بر تهران اثر گذار هستند.



وی افزود: مدیریت شهری به تنهایی مسئول فرهنگی نیست بلکه نهاد های دیگر نظیر وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای انقلاب فرهنگی و دانشگاهها و حوزه های علیمه هم در این مقوله دخیل اند.



رییس کمیسیون فرهگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: امروز در تهران صدها میلیارد تومان در زمینه فرهنگ سرمایه‌گذاری می شود اما نبود متولی موجب شده خیلی از مسایل حل نشده باقی بماند چراکه نمی توان از کسی بازخواست کرد.



حجت الاسلام ناصحی در ادامه گفت: امروزه دشمنان بعد از نتیجه نگرفتن از هجمه های نظامی اقتصادی سیاسی به هجمه های فرهنگی روی آورده اند، چرا که به این نتیجه رسیده اند این امر نتیجه گذار تر است.



رییس کمیسیون فرهنگی شورای تهران به دغدغه های مشترک کمیسیون های فرهنگی شهرستان های تهران اشاره کرد و گفت: همگی معتقدیم که شبکه‌های اجتماعی تهدید بالقوه هجمه فرهنگی اند و در این راستا معلمان مهمترین رسالتشان آگاهی بخشی فرهنگی و آگاه سازی از هجمه های فرهنگی در بین نوجوانان و کودکان هستند.



وی خاطر نشان کرد: دولت باید متولی اصلی فرهنگ باشد، چرا که اعتبارات دست آن است. چراکه کار در حوزه فرهنگی بسیار هزینه بر و گران است.



حجت الاسلام ناصحی افزود: ما در مقوله فرهنگ به واسطه مکتب غنی اسلام فقر نداریم اما آنچه که با آن مواجه هستیم مشکلات در مباحث اجتماعی و فرهنگ عمومی است. از ده ماموریت فرهنگی که به مدیریت شهری شهرهای کشور داده شده متاسفانه حتی در برخی از کلانشهر ها معاونت فرهنگی وجود ندارد و لذا ماموریت‌ها محقق نشده است.



مجتبی عبدالهی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز اظهار داشت: محورهای فرهنگی و اجتماعی شهر تهران بر 3 محور سبک زندگی، هویت و مدیریت تغییرات فرهنگی استوار است.



عبدالهی تاکید کرد: فقر مفاسد اخلاقی اعتیاد، طلاق از جمله آسیب های اجتماعی است که حتی دغدغه مقام معظم رهبری بوده و باید نگاه جدی به آنها شود.



عبدالهی: باید نگاه مشترک و واحد در حوزه فرهنگی بین تهران و شهرستان ها وجود داشته باشد تا بتوان در مقابله با آسیب های اجتماعی موفق باشیم



عیسی فرهادی -فرماندار تهران نیز با تاکید بر مظلومیت مقوله فرهنگ در کشور اظهار داشت: مقوله فرهنگ این روزها در کشور ما، آنقدر مظلوم است که کمتر مسئولی مایل به کار فرهنگی است به گونه ای که در مجلس شورای اسلامی آخرین کمیسیونی که تکمیل میشود کمیسیون فرهنگی است.



فرماندار تهران در ادامه گفت: کشور ما کشوری است که بر مبنای فرهنگ شکل گرفته، اولین منشور حقوق بشر در آن نوشته شده و خیلی پیش تر از سایر ادیان یکتا پرستی بر آن حاکم بوده با این حال از لحاظ فرهنگی وضعیت سختی داریم. یکی از دلایل وضعیت فرهنگی این است که دنیای غرب در پی تهی کردن انسانها از اخلاقیات است نظیر آنچه سایت‌های دنیای مجازی به آن می پردازد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود، انقلابی که میخواست فرهنگ ارزشها را جهانی کند از همین رو استکبار به دنبال این است از طریق فرهنگ به ما ضربه بزند. به عراق، افغانستان، سوریه حمله میکند عربستان را به ما حساس میکند اما به ما حمله نظامی نمیکند چرا که فرهنگ غنی شهادت و ایثارگری بر ما حاکم است، برای همین آنها به ما تهاجم فرهنگی میکنند.



فرماندار تهران افزود: کار فرهنگی سخت و در دراز مدت اثر بخش خواهد بود اگر ما از لحاظ اقتصادی به بالاترین سطح برسیم و به فرهنگ توجه نکنیم موفق نخواهیم بود.



فرهادی خطاب به روسای کمیسیون های فرهنگی شهرستان های تهران گفت: شما همه عضو یک شهر هستید شهری 15 میلیون نفری که مباحث فرهنگی در آن در دورترین نقاط کشور هم اثر گذار است. پس تصمیماتی که میگیرید باید نسبت به آن حساس باشید.



وی در پایان سخنان خود افزود: عدم توجه به موضوعات فرهنگی سبب می شود هویت خود را از دست بدهیم به عنوان نمونه فرهنگ فرزند آوری در بین جوانان تهرانی کمرنگ شده به گونه ای در سالهای آینده این تک فرزندان خویشاوندی ندارند و این یعنی از دست رفتن هویت فرهنگی.



عبدی آذر- رییس شورای اسلامی استان تهران نیز گفت : انسان موجودی فرهنگی است و این دو مقوله از هم جدانشدنی است لذا تقویت بنیه فرهنگی ارتباطی مستقیم با انسان دارد و اهمیت آن را نشان می دهد.



وی افزود: هویت شهری و ایجاد فرهنگ ها و خرده فرهنگ باعث تفاوت مهمی بین آنها می شود بنابراین توجه به ایجاد فرهنگ واحد شهری و درک متقابل در شهر، پیام آور زندگی آرام همراه با امنیت است. این مجموعه ارزشها و آداب و رسوم ضروری است تا با رعایت آنها محیطی امن را برای همه شهروندان ایجا کنیم.

عبدی آذر تاکید کرد: همه ما موظفیم که با فرهنگمان و روشهای نوین رشد کنیم و عدم رشد باعث چندگانگی و پس رفت فرهنگ می شود.



رییس شورای اسلامی استان تهران در ادامه خاطر نشان کرد: هدف ما این است که شهرها از تجربیات هم بهره مند شودند چراکه دیگر وقت آزمون و خطا نیست. ما از تجربیات شهرهای موفق استفاده کنیم و با تبادل اطلاعات و نگرش به تجربیات جمعی برسیم. این روش نوعی اقتصاد مقاومتی است و جلوی هزینه مجدد برای کارهای دوباره را میگیرد.



وی در ادامه گفت: پرداختن به مقوله فرهنگ بسیار مهم است بنابراین فعال کردن کمیسیون های فرهنگی و همراه کردن پلیس پایتخت می تواند اثراتی سازنده داشته باشد. بنابراین اجرای طرحهای فرهنگی در حوزه پارکها و پرداختن به موضوعات پیرامون آپارتمان نشینی ، و آشنایی با حقوق شهروندی و وظایف فرهنگی و نیز برگزاری نشستهای فصلی به صورت ثابت یا دوره ای، احیاء روز مسجد و بازآفرینی مراکز توسعه فرهنگی راههایی است که به تقویت فرهنگ شهرها کمک خواهد کرد.