به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اخوان نسب پیش از ظهر چهارشنبه در نشست بانوان سرمایهگذار و کارآفرین در حوزههای گردشگری و صنایعدستی که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: هشت سال است که معاونت بانوان در اتاق بازرگان فعالیت خود را آغاز کرده است و از همان ابتدا تلاش کردیم تا مشکلات بانوان در حوزه فعالیتهای اقتصادی را یافته و را رفع کنیم.
وی افزود: پس از تحقیقات متوجه شدیم مشکلات اصلی بانوان در چند نقطه متمرکز شده است که شامل مباحث فرهنگی و مشکلات متعدد در این زمینه برای ورود به حوزه کسبوکار و مباحث اقتصادی است ضمن اینکه بسیاری از بانوان نسبت به حق و حقوق خود آگاهی کاملی ندارند.
رئیس کمیسیون اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تلاش کردیم در حوزه توانمندسازی زنان با برگزاری دورههای مختلف فعالیت کنیم، بیان داشت: با وجود اینکه بسیاری از زنان ما تحصیل کرده هستند اما حوزه مهارتهای آموزشی بانوان دارای مشکلاتی است و با این وصف آموزشهای تخصصی مهارتهای مختلف اولویت این کمیسیون قرار گرفت.
وی ادامه داد: گرچه اعضای اتاق افرادی هستند که دارای کارت عضویت هستند اما محدودیتی برای این آموزشها نداشتیم و به همه افرادی که کار اقتصادی در مشاغل کوچک و بزرگ دارند آموزش و مشاوره در حوزه کارآفرینی و راهاندازی کسب و کار ارائه شده است.
نمیتوان جنسیت را ملاک حضور اقتصادی در اجتماع قرار داد
اخوان نسب با بیان اینکه تشویق بانوان به اینکه ارتباطات بیرونی خود را افزایش دهند به پشتیبانی همین تحقیقات انجام شده است، تصریح کرد: در دنیای امروز حضور زنان در عرصههای مختلف چشمگیر است و بر این اساس نمیتوان جنسیت صرف را برای حضور در اجتماع مدنظر قرار داد.
وی افزود: باید دیدگاه شایستهسالاری را در نظر داشته باشیم بدین معنا که ارزش افراد را بر مبنای تلاش و همت افراد بنیان نهیم و از مرزبندیهای جنسیتی دوری کنیم.
معاون امور بانوان اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: بانوان در حوزههای مختلف اقتصادی، تولیدی، تجاری و خدماتی مشغول هستند و بخشی نیز در حوزه توریسم و آژانسهای گردشگری و یا صنایعدستی فعال هستند.
وی ادامه داد: مشکل عمده بانوان شاغل در صنایعدستی بحث فروش و بازاریابی است و برخی نمیدانند چگونه وارد بازار فروش شوند و یا برای مشتری یابی و عرضه کالا و صادرات مشکل دارند.
اخوان نسب گفت: سعی کردیم بانوان شاغل در حوزه صنایعدستی و گردشگری را جذب کرده و دورههای آموزش کسب و کار، جلسات بازاریابی و ارتباط با مشتری نحوه بستهبندی و ورود به بازار برای آنها برگزار شده است.
وی با بیان اینکه درخواست ما از مدیران میراث این است که فکری اساسی برای فروش محصولات صنایع حوزه صنایعدستی کنند، اظهار داشت: اصفهان قطب صنایعدستی کشور و مطرح در سطح مجامع بینالمللی است و ما باید مشوق هنرمندان این عرصه باشیم.
تولید صادرات گرا از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی است
معاون امور بانوان اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان میراث فرهنگی خواست تا در حوزه فروش بازاریابی و صادرات صنایعدستی عزم جدی داشته باشند و بیان داشت: واردات صنایعدستی دیگر کشورها که با ما در این زمینه رقابت داشتند در سالهای گذشته کار اشتباهی بود و ضربه مهلک به این صنف وارد کرد.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد دانشبنیانی که همه مردم درگیر آن باشند، تصریح کرد: از اهداف اقتصاد مقاومتی محوریت تولید صادرات گرا است و باید در این عرصه بهبه بانوان به عنوان قشری که در اقتصاد فرهنگ و جامعه تاثیرگذار هستند اهمیت بیشتری دهیم.
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