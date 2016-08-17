لزوم ثبت خاطرات و تجربیات آزادگان ناجا در دوران اسارت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در آئین تجلیل از آزادگان شاخص ناجا با تبریک سالگرد ورود آزادگان به میهن اظهار کرد: آزادگان اسوه ایستادگی ، ایثارگری و مجاهدت هستند و با رشادت ها و پایمردی ها باعث افتخار نظام و کشور شدند.

وی افزود: امروز هر آنچه که داریم به واسطه رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام و آزادگان عزیز است. امنیت مطلوب کشور حاصل جانفشانی شهداء و ایستادگی ایثارگران و آزادگان است.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه آزادگان الگویی برای کارکنان ناجا هستند، ادامه داد: این عزیزان در دوران اسارت لحظه ای از آرمان و موازین خود عدول نکردند .

وی با بیان اینکه جوانان باید خاطرات آزادگان را مرور کنند ، خاطر نشان کرد: آزادگان در دوران اسارت و با هجمه عظیم فشارها به خوبی توانستند از کشور و اعتقادات خود صیانت کنند و این مهم جزء عشق و علاقه به میهن ، امام و ولایت فقیه نبود.

عالی ترین مقام انتظامی کشور با بیان اینکه بیش از دو هزار آزاده در مجموعه عظیم نیروی انتظامی حضور دارند، افزود: آزادگان اسوه و الگوی فداکاری هستند و باید قدردان این عزیزان و سلحشوران باشیم.

سردار اشتری خاطر نشان کرد: امروز در خانواده بزرگ ناجا بزرگ مردان آزاده ای حضور دارند که الگوی همه ما هستند و روحیه جهادی را ترویج می دهند.

فرمانده ناجا بیان کرد: علیرغم وسعت کار و مأموریت های نیروی انتظامی روحیه جهادی و بسیجی عامل موفقیت در مأموریت ها است.

وی خطاب به آزادگان مطرح کرد: تقاضا داریم خاطرات و تجربیات خود را در دوران اسارت مکتوب و در اختیار نسل جوان قرار دهید. یکی از برنامه های نیروی انسانی ناجا این است که خاطرات و تجربیات آزادگان عزیز را ثبت و مکتوب کنند.

سردار اشتری از راه اندازی کانون آزادگان ناجا خبر داد و گفت: پیش بینی شده فعالیت کانون آزادگان ناجا زیر نظر کانون بازنشستگان نیروی انتظامی باشد و نمایندگانی از آزادگان ناجا در این کانون حضور داشته باشند تا بتوانیم به شایستگی به این عزیزان خدمت کنیم.

وی گفت: انشاء الله با عزمی راسخ برای خدمت به مردم ، توسعه امنیت و آسایش گام برداریم.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم از جمعی از آزادگان ناجا تقدیر شد .