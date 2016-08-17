به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه رسمی حماس، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بازداشت نماینده این جنبش در کمیته مرکزی انتخابات شهرداری های فلسطین توسط نظامیان رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش «شاکر عماره» یکی از رهبران جنبش حماس در این خصوص اظهار داشت: بازداشت «حسین ابوکویک» نماینده حماس در کمیته مرکزی انتخابات توسط اشغالگران، مداخله ای آشکار و اقدامی بزدلانه در راستای به شکست کشاندن انتخابات آتی و همچنین تاثیرگذاری بر روی آراء رأی دهندگان است.

وی در ادامه سخنان خود در این راستا تصریح کرد: بازداشت ابوکویک و دیگر اعضای جنبش حماس از سوی نظامیان اشغالگر، در شکست هیمنه مردم و ناکام گذاشتن حضور آنها در انتخابات شهرداری ها هرگز کارساز نخواهد شد.

عضو ارشد حماس در پایان تاکید کرد: بازداشت افراد از سوی اسرائیلی ها موجب افزایش قدرت مردم و اصرار آنها برای شرکت در انتخابات می شود. همچنین برخی از طرف ها نیز وجود دارند که در صدد مانع تراشی در روند انتخابات هستند.

گفتنی است سه شنبه شب صهیونیست‌ها به اردوگاه امعری در رام الله یورش برده و حسین ابو کویک از رهبران حماس و نماینده این جنبش در کمیته مرکزی انتخابات را بازداشت کردند.