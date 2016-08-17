برخی متکدیان پایتخت تا ۲۰ میلیون تومان درآمد دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین هاشمی در اولین مراسم تجلیل از خیرین سلامت استان تهران که در مجتمع آدینه برگزار شد، اظهار داشت: انجام کار خیری سعادتی و توفیقی برای خیرین در حوزه سلامت است.

وی افزود: کاهش درد و آلام مردم در بخش های مختلف یکی از اقداماتی است که نصیب هر کسی نمی شود.

استاندار تهران با بیان اینکه هر اتفاقی که در کشور می افتد تهران اولین گزینه نامبرده می شود، بیان کرد: در تهران غفلت های زیادی انجام شده و این غفلت ها سبب شده که در مناطقی مانند بهارستان وملارد بیمارستان نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه این مناطق به اندازه یک استان جمعیت دارد، گفت: تراکم جمعیت در بهارستان ۹۵۰۰ نفر در یک کیلومتر مربع است که ۱۰ برابر تهران و نزدیک ۲۰ برابر کل کشور است.

استاندار تهران با بیان اینکه خدمت کردن در چنین مناطقی توفیق و سعادتی برای خیرین است، گفت: روزی که کار را در استانداری تهران شروع کردم مطالبی را خدمت آیت الله آملی لاریجانی و دکتر روحانی مطرح کردم و این دو عزیز تا اندازه توان برای رفع مشکلات کمک و یاری داشتند که این اقدامات جای تشکر و تقدیر دارد.

هاشمی با بیان اینکه در ابتدای دولت آنچه که برای ما عجیب بود این بود که مردم استان تهران در برخی از مناطق مشکل آب شرب داشتند و کمبود و کمیت وکیفیت آب شرب با مشکلاتی مواجه بود که امروز این مشکل با عنایت خداوند حل شده است.

استاندار تهران با بیان اینکه در تهران بارندگی کم و خشکسالی داریم، گفت: یک میلیارد و چهارصد میلیون مترمربع آب در تهران روان بود و بلایی که سر محیط زیست می آورد عجیب و غریب بود.

وی ادامه داد: هر دو ماه یک بار یک تصفیه خانه در تهران افتتاح می شود و آب تصفیه شده در مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

هاشمی با بیان اینکه وقتی مردم در صحنه باشند همه مسائل حل می شود، گفت: در اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری مرکز ثقل باید مردم تلقی شود و نقش مردم پررنگ تر از دولت است.

وی با بیان اینکه در ماه ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه به ساکنان استان تهران پرداخت می شود، عنوان کرد: پیشنهاد من این است که کسانی که به این یارانه نیاز ندارند اجازه دهند که این مبالغ در عمران و آبادی تهران مورد استفاده قرار گیرد و در اشتغال زایی برای جوانان جویای کار فراهم شود.

هاشمی با بیان اینکه با کمتر از نصف این مبلغ اقدامات بزرگی قابل انجام است، گفت: کل مبلغ بودجه عمرانی استان تهران ۳۰۰ میلیارد تومان است و با کمک های خیرین و استفاده از محل یارانه ها که حدود ۳ هزار میلیارد تومان است تمام مشکلات تهران قابل حل است.

استاندار تهران با بیان اینکه نیازمندان و اقشار کم برخوردار باید مورد حمایت قرار گیرند، گفت: وجود مبارک امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی و وجود مبارک رهبر معظم انقلاب نعمتی برای کشور است که فرمایشات و رهنمودهای ایشان باید در راستای همبستگی و اتحاد در بین اقشار مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

هاشمی گفت: وحدت جمهوری اسلامی ایران در دنیا با رهبری قدرتمند بی نظیر بوده و دوقطبی در داخل کشور وجود ندارد.

هاشمی با بیان اینکه از حاج آقا نیری دبیرکل مجمع خیرین سلامت شرمنده هستم که با این وضعیت جسمانی پیگیر مشکلات بخش بهداشت و درمان هستند و از هیچ کوششی دریغ نمی کنند، گفت: همه باید در راستای حل مشکل اعتیاد بین معتادان در تهران کمک کنیم و آسیب های اجتماعی مورد نظر مقام معظم رهبری باید پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه منابع دولت در این زمینه بسیار محدود است، گفت: مشکل مالی برای برطرف کردن مشکلات معتادان تهران وجود دارد و از خیرین در این زمینه کمک می طلبیم.

استاندار تهران با اشاره به آسیب های اجتماعی و درآمد بالای متکدیان در تهران گفت: در تهران متکدیانی هستند که بین سه تا بیست میلیون درآمد دارند و برخی از متکدیان روزانه ۵۰ هزار تومان به عنوان اجاره محل پرداخت می کنند و این نشان می دهد که این متکدیان در پوشش باندهای سازمان یافته فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه پرداخت پول توسط مردم به متکدیان خیابانی نیازمند کمک مردم است که نیاز است محقق شود، عنوان کرد: از این ظرفیت کمک های مردمی می توان استفاده های متعددی در غالب خیریه ها استفاده کرد.