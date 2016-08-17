به گزارش خبرنگار مهر، جلال تاجیک ظهر چهارشنبه در نشست بانوان سرمایه‌گذار و کارآفرین در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: اقداماتی که در حوزه اجرایی میراث فرهنگی در دست اقدام است به معنای فاصله گرفتن از اتاق بازگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی نیست بلکه اصرار داریم فعالیت‌های ما در هماهنگی با اتاق و در راستای تقویت فعالیت‌های آنها باشد.

وی با بیان اینکه ما در میراث‌فرهنگی به سپردن امور به دست مردم اتکا داریم، افزود: بیش از ۹۹ درصد از تاسیسات گردشگری توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و میراث فرهنگی نیز همراه با سرمایه‌گذاران حرکت می‌کنند.

گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی سه ضلع یک مثلث هستند

مدیرکل مناطق نمونه گردشگری و زیرساخت‌های گردشگری با بیان اینکه ۳۵ پروژه گردشگری در اصفهان داریم که توسط بانوان سرمایه‌گذاری و اجرا شده است، تاکید کرد: گردشگری و صنایع‌دستی و میراث فرهنگی سه ضلع یک مثلث هستند و اگر در کنار یکدیگر در انجمن بانوان حامی توسعه صنعت گردشگری مورد توجه قرار گیرد در پیشرفت آنها بسیار موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: ما به دنبال هم‌افزایی، جلب همکاری، تعمیق صمیمت و اشاعه دوستی و در نتیجه فرصت سازی برای بانوان برای حضور در عرصه گردشگری هستیم.

تاجیک با بیان اینکه استان اصفهان از دید گردشگری صرف در کشور رتبه نخست را دارد، بیان داشت: امیدواریم بانوان تمام شهرهای کشور از جمله اصفهان نیز به انجمن بانوان حامی توسعه صنعت گردشگری بپیوندد تا بتوانند فعالیت‌های موثرتری در هم‌افزایی با یکدیگر انجام دهند.

نقاط محروم کشور در انجمن بانوان توسعه فراموش نشود

وی اضافه کرد: مناطق مرزی و نقاط محروم کشور نباید در انجمن بانوان توسعه فراموش شود چراکه بسیاری از بانوان این مناطق نیز در زمینه تولید صنایع دستی فعالیت دارند اما به دلیل امکان ارتباط کم با چنین انجمن‌هایی قادر به فروش محصولات خود نیستند.

مدیرکل مناطق نمونه گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی بیان داشت: اگر ظرف یک تا دو ماه آینده این انجمن انتخاباتی برگزار و به طی مسیر بر اساس اهداف اساسنامه اقدام کند به زودی جایگاه خود را به عنوان یک انجمن پویا و با نشاط در کشور برقرار خواهد کرد.

وی اضافه کرد: به محض به ثبت رساندن این تشکل و حرکت صمیمی و دلسوزانه برای هم نوعان به یقین دولت و اتاق‌های بازرگانی سرتاسر کشور نیز این انجمن را جدی گرفته و می‌توانید مطالبات خود را از مسئولان کشوری داشته باشید.

تاجیک گفت: از طرف سازمان میراث فرهنگی هرنوع کمک برای این انجمن در شرف تاسیس در اقصی نقاط کشور فراهم می‌شود و شما را در این مسیر تنها نخواهیم گذاشت.