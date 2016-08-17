مجللی به مرحله نیمه نهایی المپیک ریو صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مجللی نماینده رشته ۲۰۰ متر کانو کشورمان با ثبت زمان ۴۱ ثانیه و ۶۵ صدم ثانیه به مرحله نیمه نهایی المپیک ۲۰۱۶ ریو صعود کرد. وی در مرحله مقدماتی با این رکورد به عنوان چهارمی دست پیدا کرد. مرحله نیمه نهایی فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل در جریان است. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.