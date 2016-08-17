نشست «اولاند» با اعضاء شورای امنیت و دفاعی این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ الیزه با انتشار بیانیه ای از برگزاری جلسه امروز رئیس جمهور فرانسه با شورای امنیت و دفاعی این کشور خبر داد.

رئیس جمهور فرانسه امروز با هدف بحث و بررسی پیرامون مبارزه با تروریسم و امنیت ملی این کشور با شورای امنیت و دفاعی جلسه تشکیل داد.

در بیانیه الیزه در این باره آمده است: «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه به همراه اعضاء شورای امنیت و دفاعی این کشور پس از چندین حمله تروریستی اخیر در فرانسه، مسأله حفاظت های لازم در برابر تروریست ها را در این نشست مورد بررسی قرار دادند.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: در نشست مذکور همچنین درباره اتخاذ تمهیدات لازم برای نظارت ها در خصوص تهدیدات تروریستی به ویژه در فصل تابستان تأکید شد. همچنین درباره اقدامات عملی علیه گروه های تروریستی در خارج از این کشور با مشارکت فرانسه بحث و تبادل نظر گردید.

گفتنی است کشور فرانسه در ماه های اخیر قربانی دو حمله تروریستی بوده است. در روز چهاردهم ژوئیه، راننده یک کامیون با هجوم ناگهانی و عامدانه به داخل جمعیتی که برای تماشای مراسم روز «باستیل» در شهر «نیس» جمع شده بودند، دست کم ۸۵ نفر را به کام مرگ کشاند.

همچنین، در بیست و ششم ژوئیه نیز دو مرد مسلح با حمله به کلیسایی در شهر «سنت اتین روان» این کشور و گروگانگیری، یک کشیش را به قتل رساندند.

گروه تروریستی- تکفیری داعش مسئولیت حمله به این کلیسا را بر عهده گرفت و اعلام کرد که مهاجمان از عناصر این گروهک بوده اند.