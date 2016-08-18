جزییات انهدام باند سرباز فراری ها/ اعتراف به ۳۱ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بوستانی فرمانده انتظامی مشهد با اعلام این خبر گفت: در پی گزارش سرقت های سریالی کیف زنی و گوشی قاپی در شهر مشهد تحقیقات پلیسی توسط پلیس آگاهی آغاز شد.

وی افزود: بررسی های اولیه پلیسی با توجه به سرنخ های موجود و ترسیم چهره فرضی متهمان حاکی از آن بود که این سرقت ها توسط سه جوان موتور سوار انجام شد.

سرهنگ بوستانی اظهار داشت: با کسب این اطلاعات دستورات لازم برای پیگیری موضوع به سرکلانتری شرق پلیس مشهد صادر شد.

وی تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی کلانتری طبرسی شمالی مشهد در عملیات ضربتی با انجام گشت های نامحسوس در روز گذشته دو جوان موتور سوار را که گوشی تلفن همراه یک شهروند را قاپیدند با همکاری یک شهروند وظیفه شناس که با موتورسیکلت خود به تعقیب سارقان پرداخته بود یکی از آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مشهد خاطر نشان کرد: با دستگیری این جوان ۲۶ ساله، او سه همدست دیگر خود را به پلیس معرفی و ماموران کلانتری طبرسی شمالی، این افراد را در مخفیگاهشان و در حال استعمال مواد مخدر صنعتی دستگیر کردند.

سرهنگ بوستانی اظهار داشت: دوتن از این متهمان، دو سرباز فراری هستند که به مواد مخدر آلوده شده و با همدستی سارق حرفه ای مرتکب سرقت می شدند.

وی تصریح کرد: متهمان دستگیر شده تا کنون به ۳۱ فقره سرقت اعتراف کرده اند و تحقیقات برای کشف دیگر سرقت های انجام شده توسط آنها ادامه دارد.

وی از شهروندانی که در محدوده بلوار طبرسی شمالی مشهد مورد کیف قاپی و گوشی قاپی قرار گرفته اند خواست هر چه سریع تر برای پیگیری شکایت خود به کلانتری طبرسی شمالی مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی مشهد در پایان به خانواده ها گفت: دوران مقدس سربازی، درس ها و تجربیات بسیار خوبی برای فرزندان جوان و کم تجربه در پی دارد و حس مسئولیت پذیری را در وجود آنها نهادینه می کند اما گاهی دغدغه بیش از حد والدین برای فرزندان آنها سبب می شود نتوانند با شرایط آموزشی و خدمت مقدس سربازی کنار بیایند و مانند آنچه در این پرونده می بینیم دو جوان از سربازی متواری شده و سرنوشت خود را تباه می سازند.

وی نقش نهاد خانواده در آموزش مهارت های اساسی زندگی به فرزندان و به خصوص ساخته و پرداخته شدن شخصیت فردی و اجتماعی جوانان در مواجهه با شرایط سخت و فراز و نشیب های زندگی را بسیار حیاتی و ضروری دانست و از خانواده ها خواست با استفاده از شیوه های صحیح فرزند پروری اصول درست زندگی کردن را به آنان بیاموزند.