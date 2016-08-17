آماده صادرات کالاهای صنعتی استان قزوین به آفریقای جنوبی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر چهارشنبه در دیدار با سفیر آفریقای جنوبی اظهارداشت: قزوین با قدمت ۹ هزار ساله و پنج دهه پایتختی ایران ظرفیت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاران خارجی دارد که هر کدام می تواند برای توسعه مناسبات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

همتی بیان کرد: نیمی از استانهای کشور برای تردد به سایر نقاط ایران از مسیر قزوین عبور می کنند و این جایگاه استراتژیک در حوزه حمل و نقل در حوزه بازرگانی می تواند برای بازرگانان خارجی مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: وجود ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی و دشت بزرگ کشاورزی، سه هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و دهها دانشگاه از دیگر ظرفیت ها و توانمندی های استان است که حضور سرمایه گذاران را اقتصادی جلوه می دهد.

استاندار قزوین اظهارداشت: استقرار بزرگترین شهر صنعتی در استان قزوین و نیز سرمایه گذاری کشورهای خارجی ظرفیت بسیار خوبی ایجاد کرده و آماده همکاری با سرمایه گذاران آفریقای جنوبی برای صادرات محصولات شاخص خود به این کشور هستیم.

وی گفت: قزوین برای عملیاتی کردن همکاری تجاری و بازرگانی با آفریقای جنوبی آمادگی دارد تا بخشی از شرکت‌های تولیدی استان را به سرمایه‌گذاران آفریقایی واگذار کند تا تولید مشترک داشته باشیم.

همتی اضافه کرد: هر سرمایه گذاری از آفریقای جنوبی که در استان قزوین آماده اجداث واحد برای تولید باشد مورد حمایت جدی ما قرار خواهد گرفت و تسهیلات لازم را برای آنها فراهم می کنیم.

استاندار اظهارداشت: یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مخازن سی ان جی در استان قزوین فعالیت می کند که آماده ایم تولیدات این واحد را به آفریقا صادر کنیم.