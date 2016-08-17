  1. استانها
  2. قزوین
۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۰۲

استاندار قزوین:

آماده صادرات کالاهای صنعتی استان قزوین به آفریقای جنوبی هستیم

آماده صادرات کالاهای صنعتی استان قزوین به آفریقای جنوبی هستیم

قزوین- استاندار قزوین گفت: آماده صادرات محصولات شاخص خود بویژه قطعات خودرو و مخازن سی ان جی به کشور آفریقای جنوبی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر چهارشنبه در دیدار با سفیر آفریقای جنوبی اظهارداشت: قزوین با قدمت ۹ هزار ساله و پنج دهه پایتختی ایران ظرفیت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاران خارجی دارد که هر کدام می تواند برای توسعه مناسبات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

همتی بیان کرد: نیمی از استانهای کشور برای تردد به سایر نقاط ایران از مسیر قزوین عبور می کنند و این جایگاه استراتژیک در حوزه حمل و نقل در حوزه بازرگانی می تواند برای بازرگانان خارجی مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: وجود ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی و دشت بزرگ کشاورزی، سه هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و دهها دانشگاه از دیگر ظرفیت ها و توانمندی های استان است که حضور سرمایه گذاران را اقتصادی جلوه می دهد.

استاندار قزوین اظهارداشت: استقرار بزرگترین شهر صنعتی در استان قزوین و نیز سرمایه گذاری کشورهای خارجی ظرفیت بسیار خوبی ایجاد کرده و آماده همکاری با سرمایه گذاران آفریقای جنوبی برای صادرات محصولات شاخص خود به این کشور هستیم.

وی گفت: قزوین برای عملیاتی کردن همکاری تجاری و بازرگانی با آفریقای جنوبی آمادگی دارد تا بخشی از شرکت‌های تولیدی استان را به سرمایه‌گذاران آفریقایی واگذار کند تا تولید مشترک داشته باشیم.

همتی اضافه کرد: هر سرمایه گذاری از آفریقای جنوبی که در استان قزوین آماده اجداث واحد برای تولید باشد مورد حمایت جدی ما قرار خواهد گرفت و تسهیلات لازم را برای آنها فراهم می کنیم.

استاندار اظهارداشت: یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مخازن سی ان جی در استان قزوین فعالیت می کند که آماده ایم تولیدات این واحد را به آفریقا صادر کنیم.

کد مطلب 3744503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها