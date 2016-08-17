به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ریودوژانیرو، پژمان قلعه نویی دومین نماینده پرتاب چکش دوومیدانی ایران با رکورد٦٩/١٥ در گروه B از صعود به مرحله فینال رقابتها بازماند. قلعه نویی در نخستین پرتاب رکورد ۶۹/۱۵ را از خود به جای گذاشت. پرتاب دوم و سوم وی با خطا همراه بود.

پیش از این نیز کاوه موسوی در همین رشته با ثبت رکورد ۶۵/۰۳ از صعود به مرحله فینال بازمانده بود. این برای نخستین بار است که دوومیدانی ایران در رشته پرتاب چکش در بازیهای المپیک تابستانی نماینده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر،سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.