تولید آثار فاخر با موضوع شهدا به فرهنگ ایثار قوام می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز عصر چهارشنبه در بازدید از ستاد کنگره سه هزار شهید استان سمنان ضمن تاکید بر اهمیت بخشیدن به وصایای شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، ابراز داشت: بررسی وصایای شهدا، چاپ کتاب با محتوای خاطرات شهدا و جانبازان هشت سال دفاع مقدس می تواند در عمق بخشی به فرهنگ ایثار و شهادت در بازگویی ارزش های آن دوران تاثیر گذار باشد لذا از مسئولان نهادهای فرهنگی می خواهیم تا در این زمینه نگاه ویژه ای داشته باشند.

وی با بیان اینکه فرهنگ شهادت و زنده نگه داشتن نام شهدا باید به عنوان یک فرهنگ اسلامی برای نسل های آینده، ماندگار شود، افزود: آیندگان باید با رشادت ها و دلاوری های بزرگ مردان ایران اسلامی و شهر و دیارشان آشنا شوند.

استاندار سمنان با بیان اینکه شهدا بهترین الگوهای نسل جوان جامعه هستند، گفت: معرفی رشادت ها و دلاورمردی های شهدا تاثیر مستقیمی بر اعتقادات و باورهای کودکان و نوجوانان دارد و می تواند آنها را برای انتخاب مسیر درست راهنمایی کند.

خباز با اشاره به تقدیم سه هزار شهید از استان سمنان به انقلاب اسلامی، ابراز داشت: تکریم خانواده این شهدای گرانقدر امروز وظیفه ما مسئولان است تا قدردانی خودمان را از دلاوری های شهدای گرانقدر نشان دهیم.

وی افزود: امنیت کنونی کشور را مدیدن خون پاک شهدا هستیم و همه مسئولان باید در راستای زنده نگه داشتن خون شهدا، کار فرهنگی کنند.