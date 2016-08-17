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۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۵۴

ترکیه در مسیر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

توافق آنکارا و تل آویو برای تصویب نهایی به پارلمان ترکیه رفت

توافق آنکارا و تل آویو برای تصویب نهایی به پارلمان ترکیه رفت

نخست وزیر ترکیه امروز توافقنامه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را برای تأیید نهایی به پارلمان این کشور ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «بنعلی ایلدیریم» نخست وزیر ترکیه امروز توافقنامه عادی سازی روابط با تل آویو را برای تأیید نهایی به پارلمان این کشور ارسال کرد.

بر اساس این توافقنامه،  رژیم اشغالگر قدس، ۲۰ میلیون دلار غرامت را در مدت زمان ۲۵ روز بابت کشته شدن ۱۰ تبعه ترک به این کشور پرداخت کرده و در عوض پرونده پیگرد کماندوهای اسرائیلی حاضر در این حمله مختومه خواهد شد.

بر اساس مفاد این توافقنامه و در صورت تصویب در پارلمان، ترکیه و رژیم اسرائیل ضمن مبادله سفیر؛ روابط دیپلماتیک خود را به صورت کامل از سر خواهند گرفت.

ارسال این توافقنامه که به دلیل وقوع کودتای ۱۵ جولای سال جاری، به تأخیر افتاده بود؛ قرار است تا پیش از آغاز تعطیلات تابستانی در پارلمان مورد بررسی قرار گیرد.

در ۲۸ ژوئن سال جاری میلادی، ترکیه و رژیم اشغالگر قدس توافقنامه‌ای را به منظور عادی سازی روابط به امضاء رساندند که پس از  یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه و کشته شدن ۱۰ تبعه ترکیه، به سردی گراییده بود.

کد مطلب 3744592

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