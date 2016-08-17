محمد محتاطی مسئول کمیته اطلاع رسانی طرح دریا شهرستان محمودآباد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش از ظهر چهارشنبه جوان ۲۴ ساله اهل زابل که به اتفاق خانواده خود به سرخ‌رود سفر کرده بود، به دلیل شنا در منطقه ممنوعه شنا و مواج بودن دریا غرق شد.

وی گفت: در این سانحه دو عضو این خانواده که حدفاصل منطقه پلاژ منفرد و خلیلی در ساحل شهر سرخ‌رود حضور پیداکرده بودند دچار حادثه شدند که با تلاش نیروهای امدادی یک نفر نجات‌یافته و از حادثه جان سالم به دربرد اما متأسفانه نفر دوم که حسین بزم گستر نام داشت غرق شد.

وی افزود: در شهر سرخ‌رود سه طرح سالم‌سازی دریا که شامل دو طرح ویژه مردان و یک طرح زنان است راه‌اندازی شده و ۶۲ نفر ناجی غریق در ساحل بخش سرخ‌رود استقراریافته‌اند.

محتاطی گفت: متأسفانه از ابتدای فصل شنا تاکنون ۳ نفر در ساحل شهر سرخ‌رود به علت شنا در منطقه ممنوعه شنا و بی‌توجهی به هشدارهای ناجیان غریق جان خود را از دست دادند.