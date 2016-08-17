کمک ۷۰۰ میلیون ریالی خیران اردکانی به ایتام و نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان یزد، یدالله مروتی با بیان اینکه مردم خداجوی شهرستان اردکان در بیش از ۵۰ طرح مشارکتی با این نهاد همکاری می کنند، اظهار داشت: طرح های اکرام ایتام، محسنین، زکات، اطعام، کوثر(تامین جهیزیه)، شفاء(کمک به درمان مددجویان)، نذر قربانی، عقیقه از جمله این طرح های مشارکتی است.

وی با تشریح طرح اکرام ایتام و تاثیرات این طرح خداپسندانه در زندگی خیرین و ایتام بیان کرد: طرح اکرام ایتام به منظور اشاعه فرهنگ نوع دوستی و با پیروی از آموزه‌های سیره انبیا آغاز و با همت و استقبال خیرین به ثمر نشست و اکنون این طرح به درختی تنومند تبدیل شده که میوه آن بالندگی ایتام و حلاوت و شیرینی برای حامیان نیکوکار است.

وی با اشاره به اینکه هم ‌اکنون ۱۲۰ یتیم تحت پوشش این نهاد از حمایت مادی و معنوی ۸۴۱ نفر حامی خیر استفاده می کنند، بیان کرد: بیش از ۵۵۰ میلیون ریال در چهار ماهه نخست سال جاری در قالب طرح اکرام از طرف خیرین اردکانی به ایتام تحت حمایت اهدا شد.

مدیر کمیته امداد اردکان با بیان اینکه طرح محسنین نیز یکی از طرح های مهم مشارکتی این نهاد محسوب می شود، افزود: بهره گیری از نیات خیرخواهانه نیکوکاران به عنوان حامیان در امر حمایت از نیازمندان و یاری رسانی به فرزندان نیازمند دارای والدین و بهبود وضعیت معیشتی، تحصیلی و درمانی آنان از جمله اهداف طرح محسنین است.

وی با اشاره به اینکه طرح محسنین باعث افزایش حس مسئولیت پذیری در قشرهای مختلف جامعه می شود اضافه کرد: بیش از ۱۵۰ میلیون ریال نیزدر قالب طرح محسنین در چهار ماهه ابتدای سال جاری به ۱۴۰ نفر از نیازمندان شهرستان اردکان کمک شد.

مروتی یاد آور شد: حامیان نیکوکارمی‌توانند با پرداخت ماهیانه حداقل ۳۰۰ هزار ریال حمایت از ایتام و یا خانواده های نیازمند را در قالب طرح های اکرام و محسنین را عهده دار شوند و در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.