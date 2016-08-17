به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیرومند عصر چهارشنبه در گفتگویی با خبرنگاران با اشاره ای به تعداد شهرک و ناحیه های صنعتی استان گفت: در مجموع ۵۴ شهرک و ناحیه صنعتی داریم که در ۴۶ مورد آن ها زمین واگذار شده و البته شهرک هایی که تقاضای بیشتری از سوی سرمایه گذاران دارند، بسیار محدود هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه عمده ترین صنایع آذربایجان شرقی در اطراف تبریز به وجود آمده که این امر زمینه ساز برخی مخاطرات زیست محیطی شده است.

نیرومند با اشاره ای به آخرین وضعیت شهرک های استان گفت: شهرک شهید سلیمی تاکنون از نظر زیرساخت ها مشکل داشت اما در طی چند روز آینده شاهد بهره برداری از ۵۰۰ خط تلفن در واحدهای این شهرک خواهیم بود.

وی افزود: ۴۸۰ هکتار فاز توسعه شهرک سلیمی در هفته دولت کلنگ زنی می شود که هم اکنون فضای این شهرک در حدود ۶۰۰ هکتار است که افتتاح این فاز توسعه ای می تواند مساحت شهرک را به نزدیک دو برابر برساند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی در خصوص شهرک سرمایه گذاری خارجی نیز گفت: مشکل تامین آب تا حدودی در این شهرک حل شده و همچنین در زمینه مناسب سازی راه ورودی شهرک نیز اقداماتی در حال انجام بوده و این طرح توسط مشاور پروژه در حال پیگیری است.

توسعه شهرک عالی نسب در فضای ۲۸۰ هکتاری

وی همچنین اشاره ای به توسعه شهرک عالی نسب کرده و گفت: توسعه این شهرک در ۲۸۰ هکتار مورد توجه قرار می گیرد اما هم اکنون آماده کلنگ زنی نبوده و در طول دو سه ماه آینده آن را افتتاح خواهیم کرد که مساحت فعلی این شهرک ۲۰۰ هکتار است.

نیرومند ادامه داد: شهرک مصالح ساختمانی نیز هم اکنون ۱۰۰ هکتار مساحت دارد که طرح توسعه ای آن در حدود ۸۰ هکتار خواهد بود، همچنین حل مشکلات مربوط به راه ورودی شهرک تبریز چهار از دیگر اقدامات این شرکت خواهد بود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همچنین از افتتاح سامانه GIS شهرک های صنعتی استان خبر داده و گفت: با افتتاح این سامانه متقاضیان زمین در شهرک ها به آسانی می توانند زمین مورد نظر خود را از قبل از خرید بررسی کامل کرده و از امکانات آن مطلع شوند.

وی در خصوص زیرساخت های موجود در شهرک ها نیز گفت: از سال ۹۱ تا ۹۵ میزان مساحت فضای سبز شهرک ها ۱۴ درصد افزایش یافته که البته افزایش کم این فضا به دلیل محدودیت ها موجود در تامین آب است.

نیرومند ادامه داد: در سال ۹۱ تعداد واحدهای دارای تصفیه خانه ۶۰۳ مورد بود که هم اکنون این تعداد به هزار و ۱۹۳ مورد رسیده است و همچنین شهرک ها و نواحی صنعتی دارای تصفیه خانه صنعتی در سال ۹۱، هفت مورد بوده که امروز تعداد آن به ۹ مورد رسیده است.

وی همچنین از افزایش ایستگاه و ماشین های آتش نشانی، میزان برق تامین شده برای واحدها، شهرک های مجهز به فیبر نوری و همچنین میزان تامین آب در این واحدها در طول این چهار سال خبر داد.

۴۱ درصد واحدهای صنعتی با ظرفیت زیر ۵۰ درصد کار می کنند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان با بیان اینکه هم اکنون وضعیت واحدهای صنعتی استان بهتر از دیگر استان ها است، گفت: هم اکنون هزار و ۸۲۹ واحد صنعتی استان فعال و ۳۸۳ واحد غیرفعال هستند که ۴۱ درصد واحدها با ظرفیت زیر ۵۰، ۳۶ درصد با ظرفیت بین ۵۰ تا ۷۰ و ۲۳ درصد با ظرفیت بالای ۷۰ فعالیت می کنند.

وی در خصوص مساحت زمین های موجود در شهرک های استان گفت: در مجموع هشت هزار و ۷۶۴ هکتار زمین در اختیار داریم که سه هزار و ۸۳۱ هکتار آن جنبه فاز عملیاتی داشته و دو هزار و ۵۸۳ هکتار زمین قابل واگذاری است.

نیرومند ادامه داد: در خصوص همکاری برخی کشورها با ایران در زمینه سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی مذاکراتی صورت گرفته و در این بین احتمال همکاری با کشور ترکیه وجود دارد.