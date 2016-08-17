به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۸ و ۱۰دقیقه در زمین شماره ۲ ورزشگاه آزادی پیگیری شد که تمام زمان این تمرین، بازیکنان استقلال به انجام کارهای بدنسازی مشغول بودند.

* پیش از آغاز تمرین، علیرضا منصوریان و تعدادی از بازیکنان استقلال در گوشه ای از زمین به تنیس فوتبال مشغول شدند که کری جالبی بین این مربی و بازیکنان بوجود آمده بود.

* سیدرضا افتخاری، جهانیان و معینی در محل تمرین آبی پوشان حضور یافتند.

* از تمرین امروز تیم فوتبال استقلال توسط هلی‌شات فیلمبرداری شد. علی قربانی مهاجم این تیم دقایقی به هدایت هلی شات پرداخت.

* یک تیم مدرسه فوتبال که لباس استقلال را بر تن داشتند مقابل در ورزشگاه آزادی مشغول تمرین بودند که علیرضا منصوریان هنگامی که آنها را دید ایستاد و دقایقی با آنها صحبت کرد.

* استقلالی ها در پایان در دو گروه به انجام فوتبال درون تیمی پرداختند که وزیر ورزش همراه اعضای هیئت مدیره استقلال این مسابقه را تماشا کردند.

* خود علیرضا منصوریان هم در این فوتبال درون تیمی پا به توپ شد. محمد خرمگاه هم به عنوان داور در وسط زمین حضور داشت.

* محسن کریمی هم که دچار مصدومیت شده پس از انجام تمرینات بدنسازی از سایر نفرات جدا شد و به دویدن به صورت اختصاصی دور زمین پرداخت.