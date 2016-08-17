اتحادیه عرب بر نقش رسانه ها در مبارزه با تروریسم تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، معاون دبیرکل اتحادیه عرب در سخنانی بر تمایل بالای این اتحادیه برای افزایش فعالیت های رسانه ای در مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

بر اساس این گزارش «احمد بن حلی» معاون دبیرکل اتحادیه عرب در سخنانی اظهار داشت: اتحادیه عرب برای گسترش توافقات و راهبردهای رسانه ای عربی در خصوص مبارزه با تروریسم حریص است و برای این موضوع اهمیت بسیاری قائل است.

وی در ادامه تصریح کرد: قرار است روز پنجشنبه نشستی در خصوص نقش رسانه ها در مبارزه با تروریسم با حضور وزیران اطلاع رسانی و رؤسای دستگاه های رسانه ای در سودان برگزار شود که بر اساس تصمیم گیری شورای وزیران اطلاع رسانی صورت می گیرد.

معاون دبیرکل اتحادیه عرب در پایان عنوان کرد: مبارزه با تروریسم و افراط گرایی اولویت بالایی در منطقه و جهان دارد. نشست سودان در این خصوص نیز نشانگر نحوه اقدام عملی اعراب در این راستا است.