به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (چهارشنبه) با بورگه برنده وزیر امور خارجه نروژ دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه بین‌المللی و منطقه‌ای گفت‌وگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، در ابتدای این دیدار لاریجانی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 گفت: جمهوری اسلامی ایران با صداقت کامل از همان ابتدا پای در مسیر گفت‌وگوهای هسته‌ای برای نیل به یک راه حل عادلانه و منطقی نهاد و انعقاد برجام نقطه اوج این رفتار صادقانه جمهوری اسلامی ایران بود.

وی افزود: اما آمریکا بدعهدی کرده و اکنون ملت ایران در انتظار عمل طرف های غربی به تعهدات خود و کسب نتایج ملموس از برجام است.

لاریجانی ادامه داد: طبعا کشورهای اروپایی از جمله نروژ می‌توانند در طی موفقیت آمیز این مسیر نقش فعالی را ایفا کنند.

انتقاد لاریجانی از جنایات عربستان در یمن

رئیس مجلس شورای اسلامی از مقابله با تروریسم و افراط گری و حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای به عنوان زمینه های همکاری مثبت و سازنده فیمابین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی نام برد و تاکید کرد: ما علاقه‌مند به همکاری با کشورهایی همچون نروژ در راستای استقرار ثبات در منطقه و کمک به حل بحران‌های خطرناک منطقه همچون مقابله با گروه‌های تروریستی هستیم.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اوضاع بحرانی در بحرین و یمن افزود:‌ عربستان با چه مجوزی به خود اجازه داده است بیش از یک سال و چند ماه مردم بی گناه یمن را مورد هجمه همه جانبه خود قرار داده و کشتار زنان و کودکان یمنی را سرلوحه کار خود قرار دهد؟

لاریجانی:اقدامات خودسرانه ثبات و آرامش کل منطقه را تحت الشعاع قرار داده است

وی نقض آشکار حقوق بشر در بحرین و تضییع حقوق شهروندان و از جمله آیت الله شیخ عیسی را محکوم کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:‌ این اقدامات خودسرانه ثبات و آرامش کل منطقه را تحت الشعاع قرار داده است.

وی در ادامه از تروریسم به عنوان پدیده‌ای شوم برای مردم منطقه و جهان نام برد و ضمن اشاره به نقش موثر و سازنده جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم در سوریه، عراق و منطقه بر لزوم همکاری جدی همه نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی در مقابله با آن تاکید کرد.

بورگه برنده:جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در برجام خود عمل کرده است

در ادامه این دیدار هم‌چنین بورگه برنده با اشاره به نقش کشورش در انعقاد برجام گفت:‌ نروژ نسبت به تحقق عملی مفاد برجام ازسوی طرف‌های متعهد خوشبین و بر این اعتقاد است جمهوری اسلامی ایران به تعهداتی خود عمل کرده است.نروژ به سهم خود سیاست حسن اجرای برجام را دنبال می‌کند.

وزیر امور خارجه نروژ هم‌چنین با اشاره به مسائل منطقه‌ای از تلاش‌های ایران برای مقابله با گروه‌های تروریستی در عراق تقدیر کرد و ادامه داد:‌ اطمینان داریم که جمهوری اسلامی ایران به تلاش‌های سازنده خود در ریشه کنی داعش و کمک به برقراری ثبات در عراق ادامه خواهد داد.

وی هم‌چنین گفت:‌ معتقدیم ایفای نقش موثر تمام گروه‌های قومیتی در فرایند آزادسازی موصل از چنگال داعش و برقراری ثبات در کشور عراق ضروری است.

بورگه برنده افزود:‌ پس از شکست داعش در عراق با کمک‌ کشورهای موثر همچون جمهوری اسلامی ایران می‌توان شرایط مساوی را برای بهبود زندگی و معیشت مردم عراق فراهم کرد.

وزیر امور خارجه نروژ در پایان ابراز امیدواری کرد مسیر گسترش تعاملات بانکی و تجاری با اتحادیه اروپا در سایه تحقق مفاد برجام هموار شود.