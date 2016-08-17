مقام ارشد اروپایی المپیک در ریو دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه های برزیلی، «هیکی» ۷۱ ساله، متهم به فروش غیر قانونی بلیت مسابقات با قیمتهای گزاف، است.

«هیکی» حین دستگیری بیمار بود و در حال حاضر در بیمارستان تحت درمان است.

پلیس گفت متهم که ریاست شورای المپیک ایرلند را نیز بر عهده دارد، زمانیکه برای دستگیر کردن وی اقدام کردند، سعی داشته فرار کند.

آنها می گویند زمانی که پلیس وارد شد، او کارت شناسایی المپیکش را از زیر در رد کرد و به اتاق مجاور، جایی‌که پسرش اقامت داشت، فرار کرد.

سخنگوی دپارتمان امور خارجه و بازرگانی ایرلند گفت: اطلاع داریم که یک شهروند ایرلندی در ریو دستگیر شده است. این دپارتمان از طریق کنسولگری این کشور در ریو، پیگیر و آماده برای هر گونه کمک های کنسولی مناسب است.

کمیته ملی المپیک طی بیانه ای گفت: ما از داستان رسانه ها در مورد «پت هیکی» مطلع هستیم و قبل از اینکه اظهار نظری کنیم به دنبال شفاف سازی هستیم.

رسانه های برزیلی معتقدند، دستگیری «هیکی» با دستگیری «کوین جیمز مالون» هموطن او، در روز افتتاحیه المپیک ریو، ارتباط دارد.

«مالون» مدیر یک شرکت ورزشی است که متهم به فروش غیر قانونی بلیت مسابقات المپیک ریو ۲۰۱۶ است.

زمانی که وی در روز ۵ اوت دستگیر شد، مشخص شد که ۸۰۰ بلیت درجه یک بازی ها را در اختیار دارد. پلیس حدس می زند که این بلیت ها قرار بوده است هر یک به قیمت شش هزار یورو به فروش برسد.

کمیته المپیک ایرلند قرار است در مورد این پرونده تحقیقات کند اما وزیر ورزش ایرلند از اینکه تماس‌هایش برای پیگیری این ماجرا بی پاسخ مانده است، این کمیته را مورد سرزنش قرار داده است.

«هیکی» در سال ۲۰۰۶ به عنوان رئیس کمیته المپیک اروپا انتخاب شده بود و از سال ۱۹۸۹ مسئولیت شورای المپیک ایرلند را بر عهده داشته است. وی همچنین از سال ۲۰۱۲ عضو هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک بوده است.