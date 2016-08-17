برنامه های سفر وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان غربی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه های سفر دکتر آخوندی به استان اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی به منظور افتتاح و بازدید از طرح های بزرگ حوزه حمل و نقل و مسکن در سفری دو روزه به آذربایجان غربی سفر کرده است.

داریوش نصر ادامه داد: ۳۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و ۵۰ کیلومتر راه روستایی در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان به صورت نمادین در بزرگراه ارومیه- مهاباد- میاندوآب به بهره برداری می رسد.

وی از افتتاح ۲۰۰ کیلومتر طرح روکش آسفالت راههای اصلی و فرعی نیز خبر داد و گفت: این تعداد پروژه بامبلغ بالغ بر ۷۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

نصر با اشاره به اینکه تجهیز و بهره برداری از ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی با اعتبار بالغ بر سه میلیارد ریال از دیگر پروژه های افتتاحی سفر وزیر راه و شهرسازی به استان است، ادامه داد: طرح ملی راه آهن مراغه- ارومیه، پروژه ملی ساخت آزادراه ارومیه – تبریز و پروژه بزرگراه ارومیه- مهاباد- میاندوآب از مهمترین پروژه های بازدیدی در سفر وزیر محترم راه و شهرسازی به آذربایجان غربی است.

وی افزود: برگزاری شورای حمل و نقل و مسکن استان، بررسی پیشنهاد ساخت باند دوم فرودگاه ارومیه و بازدید از برنامه تغییر و اصلاح سالن مسافربری فرودگاه از دیگر برنامه های سفر دو روزه مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به آذربایجان غربی است.

مدیر کل راه و شهرسازی از کلنگ زنی دو طرح بازآفرینی شهری در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به استان خبر داد و تصریح کرد: عملیات احداث خانه محله و خانه سلامت در محله وکیل آباد شهر اورمیه شروع خواهد شد.

نصر با اعلام اینکه امسال ۱۲ طرح بازآفرینی شهری در شهرهای استان اجرا می شود، افزود: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این تعداد طرح ۱۰۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی، تهیه طرح بازآفرینی شهر ارومیه، طراحی مرکز محله و فضای تجمع در حوضه شماره سه پیرانشهر، طراحی شهری در شهرهای ارومیه، میاندوآب و احداث خانه محله و سلامت در محلات هدف نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی شهرهای ارومیه و مهاباد را از مهمترین طرح های اجرایی بازآفرینی شهری در سال ۹۵ برشمرد.