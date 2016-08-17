وزیر راه و شهرسازی از باند دوم فرودگاه ارومیه بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی عصر چهارشنبه در جریان سفر به آذربایجان غربی از روند اجرای پروژه احداث باند دوم فرودگاه بین المللی ارومیه بازدید و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت آن قرار گرفت.

وی که دقایقی پیش از طریق فرودگاه بین المللی ارومیه وارد این شهرستان شد و مورد استقبال استاندار آذربایجان غربی و جمعی دیگر از مدیران و مسئولان استان قرار گرفت.

آخوندی در بدو ورود به فرودگاه ارومیه با همراهی سعادت استاندار آذربایجان غربی از پروژه احداث باند دوم فرودگاه بازدید و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت آن قرار گرفت.

وی در ادامه در گفتگو با خبرنگاران اهداف سفر خود به این استان را تشریح کرد و افزود: در این سفر دو روزه ضمن بازدید از برخی پروژه های مهم استان از جمله پروژه ملی آزادراه ارومیه-تبریز، راه آهن مراغه-ارومیه و بزرگراه ارومیه-مهاباد، تعدادی پروژه در حوزه حمل و نقل و مسکن نیز مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهد گرفت.

شرکت در جلسه شورای مسکن و حمل و نقل استان از دیگر برنامه های سفر وزیر راه و شهرسازی به استان است.