تداوم حملات ارتش به مسلحین در حلب/ تسلط کُردها بر روستایی در منبج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، درگیری های ارتش سوریه با عناصر گروه های مسلح در شهر حلب به شدت ادامه دارد.

بر اساس این گزارش نیروهای ارتش سوریه در درگیری با عناصر مسلح، مرکز تجمع عناصر مسلح را در دانشکده توپخانه در جنوب غرب حلب هدف موشک هدایت شونده قرار دادند.

همچنین درگیری ها میان ارتش سوریه با عناصر مسلح عضو گروه موسوم به ارتش آزاد در حومه شمالی حلب به شدت ادامه دارد.

ارتش سوریه در ادامه مبارزه با عناصر تروریستی موفق به پیشروی های گسترده در غوطه غربی دمشق پایتخت این کشور شده است.

همچنین نیروهای دموکراتیک سوریه پس از درگیری های سنگین با عناصر تکفیری داعش موفق شدند کنترل تعدادی روستا به نام های الیالنی، شیخ ناصر، القرط الصغیر و القرط الکبیر را در غرب منبج واقع در حومه شمال شرقی حلب در اختیار بگیرند.

گفتنی است در پی درگیری های ارتش سوریه با عناصر مسلح در نقاط مختلف این کشور در روز سه نشبه ۵۴ فرد مسلح کشته شدند.