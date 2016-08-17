دیدگاه غربی ها نسبت به سوریه تغییر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر ولایتی در حاشیه دیدار با وزیر امورخارجه نروژ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دیدگاه غربی ها ازجمله نروژ نسبت به سوریه با توجه به تحولات پیش آمده تفاوت کرده است، درحال حاضر دیگر بحث رفتن بشار اسد یا کنار گذاشته شدن حکومت سوریه مطرح نیست و این یک تحول مهمی است.
ولایتی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات اخیر ترکیه تاکتیکی بوده یا استراتژیک گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران استراتژیک بوده است. ما از حکومتهای مردمی حمایت میکنیم. حکومت ترکیه نیز یک حکومت مردمی است و با انتخاب مردم بر روی کار آمده است و حکومتی که با خواست مردم بر روی کار میآید نمیتوان آن را با کودتا کنار گذاشت.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران با کودتا مخالف بوده و از حکومت مردمی اردوغان حمایت کند.
ولایتی افزود: ما با سفر به ترکیه عملا حمایت جمهوری اسلامی ایران را از این کشور نشان دادیم و با این حمایت دو دولت همسایهای که روابط تاریخی زیادی با یکدیگر دارند نزدیکتر شدند و بدون تردید دو کشور مهم ایران و ترکیه زمانی که به یکدیگر نزدیک میشوند و با یکدیگر همکاری و تفاهم داشته باشند میتوانند در مقابل تهاجم بیگانگان به جهان اسلام، در مقابل بدخواهیهای غربیها بخصوص امریکاییها بایستند.
وی تصریح کرد: هدف از کودتایی که در ترکیه صورت گرفت توسط امریکاییها و حکومتهایی بدخواهی چون سعودی ترتیب داده شده بود. نزدیکی روابط ایران و ترکیه میتواند به احیای قدرت جهان اسلام منجر شود.
عضو هیئت نظارت بر برجام در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا همکاری ایران، روسیه و ترکیه میتواند به بهبودی اوضاع در سوریه منجر شود، تاکید کرد: قطعا همکاری این سه کشور در اعاده قدرت دولت قانونی سوریه کمک میکند و مانع از تجزیه سوریه خواهد شد و اقدامی برای اخراج تروریستها از این کشور است.
ولایتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هیئت نظارت بر برجام پس از گذشت ۷ ماه از اجرای برجام و بدعهدی های طرف مقابل در اجرای ان گزارشی درخصوص عملکرد طرف مقابل به مردم می دهد یا خیر؟ گفت: کار هیئت نظارت بر برجام انطباق آنچه انجام میشود با دیدگاه های مقام معظم رهبری و همچنین تفاهمنامهای است که بین دو طرف امضا شده است.
وی در پایان تاکید کرد: این نظارت ادامه خواهد یافت و با دقت و قوت کار پیگیری خواهد شد و ما به وظیفه خودمان عمل خواهیم کرد.
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