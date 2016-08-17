حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیازمند ۸۰ دستگاه آمبولانس جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صابری عصر چهارشنبه در آیین رونمایی از هشت دستگاه آمبولانس که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: این آمبولانس ها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی کرمان اختصاص داده شد.

وی با اشاره به اینکه آمبولانس های جدید جایگزین آمبولانس های فرسوده می شود، یادآور شد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تعداد آمبولانس های دانشگاه علوم پزشکی کرمان تا پایان سال جاری به ۲۰ دستگاه خواهد رسید.

صابری از اختصاص ۱۲ دستگاه آمبولانس تویوتا هایس و پنج دستگاه آمبولانس تویوتا کمک دار طی سال گذشته به این دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: به منظور جایگزینی آمبولانس های فرسوده حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیاز به اختصاص ۸۰ دستگاه آمبولانس جدید است.

هشت دستگاه آمبولانس بنز اسپرینتر گفته شده به تازگی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان تحویل داده شده است. همچنین امروز از ۵۵ دستگاه موتور سیکلت، ۹ دستگاه خودرو سمند و ۹ دستگاه پیکاپ دو کابین رونمایی شد.