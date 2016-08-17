به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی ندیمی بعدازظهر چهارشنبه در بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان اظهار کرد: هر دریافت و پرداخت در بیمارستانهای دولتی مطابق قانون بوده است و منطبق بر قانون است بنابراین تخریب سرمایه عظیم پزشکی شهر و کشور سودی برای کسی ندارد جزا اینکه ناامنی در جامعه را افزایش می دهد.

وی افزود: در منطقه ما سرطانها، اعتیاد به مواد مخدر و شیوع بسیار فراوان عوامل خطرساز به طور اختصاصی بالا بوده و گرد و غبار و آلودگی های زیست محیطی از عوامل تهدید کننده سلامت هستند.

اسماعیلی ندیمی تصریح کرد: برنامه های توسعه ای دانشگاه به برکت طرح تحول سلامت زیرساختهای اساسی در تعمیر بیمارستانها و تجهیزات پزشکی سرمایه ای آنها و بسیاری از خدمات فراهم شده است.

وی با اشاره به توسعه کمی صورت گرفته در ساختار کلینیک های ویژه دانشگاه، یادآور شد: چهار کلینیک اضافه شده و بخش آی سی یو، ان آی سی یو، اورژانس و بیماران سرطانی در این بیمارستان در حال توسعه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از آغاز مطالعه بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی در رفسنجان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای جایگزینی بیمارستان فعلی خبر داد.

جذب ۲۱ میلیارد کمکهای خیّرین

وی ادامه داد: موقوفه مرحوم شفیعی پور که درمانگاه قدیمی در آن محل وجود دارد ان شاء الله به بیمارستان چشم پزشکی تبدیل می شود.

اسماعیلی ندیمی عنوان کرد: در سالهای گذشته خیّرین سرمایه گذاری های خوبی در شهر داشته اند اما اکنون وضعیت محصول آنها خوب نیست اما با این وجود از مهر ۹۲ تا خرداد امسال ۲۱ میلیارد کمکهای خیّرین هدایت و جذب شده است که اغلب آنها در پروژه های سرمایه گذاری دانشگاه هزینه شده است.

این مسئول بیان کرد: سال گذشته بودجه عمرانی دانشگاه هفت میلیارد تومان بوده اما کل تخصیص ما یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است در حالی که در بهمن سال گذشته نزدیک به ۹ هزار متر بنای جدید ما تحویل سیستم بهداشتی درمانی کشور داده ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با اشاره به تکمیل ۱۵ هزار مترمربع بناهای نیمه تمام بود این دانشگاه، ابراز کرد: پروژه های مصوب دولتی اعتباردار ۵۴ هزار مترمربع است که در حال ساخت و ساز است که از جمله آنها پروژه اورژانس بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)، کلینیک ویژه دانشگاه، بخش آنکولوژی که از محل اعتبارات طرح تحول سلامت و بودجه های دولتی در حال ساخت و ساز هستند.

افتتاح کلینیک دندانپزشکی در هفته دولت

اسماعیلی ندیمی تصریح کرد: خوشبختانه در سفر ریاست جمهور به استان کرمان مبلغ ۲۳ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های عمرانی دانشگاه تخصیص داده شد که اگر محقق شود اقدام بزرگی در جهت رشد و تعالی دانشگاه ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه چندین مرکز رفاهی برای کارکنان را در حال ساخت و ساز داریم، افزود: کلینیک دندانپزشکی با ظرفیت ۱۸ یونیت دندانپزشکی رفسنجان در هفته دولت امسال افتتاح خواهد شد.

وی یادآور شد: به صورت یک هفته در میان ستاد اجرایی طرح تحول در دانشگاه تشکیل می شود، کمیته اخلاق دانشگاه ماهی دو جلسه موارد تخلف در طرح تحول را بررسی می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با تأکید بر اینکه مراجعات ما از نظر حجم و نوع مراجعه با هیچ اداره ای قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: سال گذشته ۶۰۰ هزار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان داشته ایم و ۶۰ هزار نفر بستری داشته ایم.

اسماعیلی ندیمی با بیان این مطلب که خطاهای پزشکی سومین علت مرگ در آمریکا و همزاد با پزشکی خطای پزشکی است گفت: هیچ پزشکی هم دوست ندارد بیمارش دچار مشکل شود اما اینکه بخواهیم با یک خطای پزشکی خدمات ارزنده جامعه پزشکی را مخدوش کنیم بی انصافی و جفا است.

وی حضور افاغنه در شهر را یادآور شد و افزود: روسای بیمارستانهای رفسنجان مهمترین دغدغه آنها بیماران افاغنه هستند که هزینه های زیادی دارند. از کمیسیاریای پناهندگان سازمان ملل برای ساخت مرکز بهداشتی برای افاغنه اعتباری گرفتیم که باید تا پایان سال ۲۰۱۶ ساخته شود.

وی با اشاره به مسأله‌ای که از یکی از تریبون‌های شهر مبنی بر درآمد ۲۰۰ میلیون ‌تومانی پزشکان در این شهر اعلام شده اظهار داشت: متوسط کارانه پزشکان تمام‌وقت زیر ۱۵ میلیون‌ تومان است، خوب است اطلاعات دقیق باشد و از ما سؤال شود و بر تن خسته ما چوب نزنند.