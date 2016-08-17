داعش هلاکت سرکرده خود در «سیناء» مصر را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گروه تروریستی موسوم به «ولایت سیناء» وابسته به گروه تروریستی داعش که در منطقه سیناء مصر فعالیت می کند هلاکت «ابو دعاء الانصاری» سرکرده خود را تایید کرد.

این در حالی است که ارتش مصر دو هفته پیش از این از کشته شدن الانصاری در درگیری با نیروهای امنیتی این کشور خبر داده بود.

گروهک تروریستی ولایت سیناء روز چهارشنبه در بیانیه خود که توسط صفحات وابسته به آن در توئیتر منتشر شده است اعلام کرد که «ابو دعاء الانصاری» در درگیری با نیروهای ارتش مصر در سیناء کشته شده است.

گروهک تروریستی مذکور همچنین بدون ذکر اسم کامل، اعلام کرد که «شیخ عبدالله» جانشین الانصاری خواهد شد. این گروهک به جزئیات بیشتری در خصوص نحوه کشته شدن الانصاری و زمان آن اشاره ای نکرده است.

ارتش مصر دو هفته پیش از هلاکت «ابو دعاء الانصاری» سرکرده گروه «انصار بیت المقدس» شاخه گروه تروریستی داعش و تعدادی از معاونان وی در حملات ارتش به شهر العریش در جنوب این کشور خبر داده بود.

ارتش مصر اعلام کرد در این حمله ۴۵ نفر از عناصر این گروهک تروریستی کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند و تعداد زیادی از انبارهای تسلیحات و مهمات این گروهک منهدم شد.

گروهک «انصار بیت المقدس» از خطرناک ترین گروهک های تروریستی مسلح در شبه جزیره سینا است که چند ماه پیش نام «ولایت سینا» را برای خود انتخاب و با گروه تروریستی داعش بیعت کرد.

ارتش و نیروهای امنیتی مصر حملات گسترده ای علیه گروه های تندروی فعال در صحرای سینا که هر از چند گاهی تجاوزاتی علیه این طرف ها انجام می دهند، آغاز کرده اند.