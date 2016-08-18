محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های جدی هیئت تکواندوی قم حضور حداکثری در رویدادهای کشوری در رده‌های سنی پایه است و بر این اساس تیم‌هایی از قم در مسابقات نونهالان کشور شرکت می‌کنند.



وی افزود: این حضور در هر ۲ بخش پسران و دختران اتفاق می‌افتد و به دنبال پرورش استعدادهای درخشان تکواندوی قم در هر ۲ بخش هستیم و آینده تکواندوی استان قم را در گرو حمایت از رده‌های سنی پایه می‌بینیم.



رئیس هیئت تکواندوی استان قم گفت: مسابقات تکواندوی نونهالان پسر کشور از امروز در لرستان آغاز می‌شود تیم تکواندوی قم با ترکیب کامران کاظمی، کیوان کاظمی، علیرضا توکلی، ابوالفضل مولائی، مهدی رشیدی، مهدی سیامکی، علی زند، محمد جواد عبداللهی پور، عباس ساکی و ابوالفضل زنگنه در این مسابقات حاضر است.



جمشیدی بیان داشت: هدایت این تیم بر عهده محمد عباس عزیز زاده به عنوان سرمربی، محمد رضا رجبی به عنوان مربی، یاشار محمدی به عنوان کمک مربی و رضا عزت زاده به عنوان سرپرست تیم نونهالان استان است.



وی عنوان کرد: این مسابقات به میزبانی لرستان برگزار می‌شود و حضور این تیم در مسابقات قهرمانی کشور به معنای پشتوانه سازی برای حضور در لیگ برتر نونهالان و سپس نوجوانان کشور است و تکواندوی قم به تجربه اندوزی در میادین پایه نیاز مبرم دارد.



رئیس هیئت تکواندوی استان قم با اشاره به برگزاری مسابقات پومسه کشور با حضور نمایندگان قم تصریح کرد: در پایان هفته اول و دوم از دور رفت لیگ دسته یک پومسه مردان کشور٬ تیم اعزامی استان قم موفق به کسب یک عنوان دومی توسط محمد حسین ربانی شد و محبوب نصیروند و عبدالله بینایی داوران قمی بودند که در دیدارهای این هفته به قضاوت پرداختند.